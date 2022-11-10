"В1 - это достаточно слабый уровень. Для полноценной работы в горсобрании, для общения с теми же самыми министрами его однозначно не хватит. А для Нарвы такое требование ничего не изменит. Сейчас каждый школьник, заканчивающий школу в свободной Эстонии, имеет категорию как минимум В1. Но для депутата желательно владеть государственном языком на более высоком уровне", - сказал в разговоре с rus.err.ee заместитель председателя Нарвского горсобрания Денис Ларченко (Eesti 200), передаёт rus.err.ee.
Денис Ларченко: В1 - это слабый уровень
"Работа в горсобрании - это не только участие в сессиях, которые должны проходить на эстонском языке. Есть кулуарные встречи, есть заседания комиссий, на которых можно общаться и на русском. Но в будущем мне бы хотелось, чтобы город представляли люди, знающие эстонский язык. Например, в августе к нам приезжала премьер-министр Кая Каллас. Мне стыдно, что на встрече с ней потребовался переводчик", - добавил Ларченко.
"Стоит ли прописывать в закон требование о владении депутатами эстонского языка на уровне В1? Я в этом смысла не вижу, поскольку такого уровня для полноценной работы в горсобрании, если и заседания комиссий будут проходить на эстонском языке, просто не хватит", - заключил Денис Ларченко.
Председатель Нарвского горсобрания, беспартийный Владимир Жаворонков считает, что в идеале депутаты могли бы владеть эстонским на уровне С1, но в данном случае дело в ином.
"Таким законом государство по сути пытается идти вразрез с Конституцией", - подчеркнул он.