Денис Ларченко: В1 - это слабый уровень

"Работа в горсобрании - это не только участие в сессиях, которые должны проходить на эстонском языке. Есть кулуарные встречи, есть заседания комиссий, на которых можно общаться и на русском. Но в будущем мне бы хотелось, чтобы город представляли люди, знающие эстонский язык. Например, в августе к нам приезжала премьер-министр Кая Каллас. Мне стыдно, что на встрече с ней потребовался переводчик", - добавил Ларченко.