Житель Ида-Вирумаа отдал мошенникам деньги банковского займа

Затем мужчине позвонил предполагаемый сотрудник "Swedbank" и сообщил, что на его имя подано несколько заявок на кредит и что для их аннулирования необходимо следовать указаниям звонившего.

После этого на имя этого человека был взят кредит в "Bondora". "Сотрудник "Swedbank" убедил мужчину снять со счета деньги, которые он занял в банке, и перевести их на два разных банковских счета. Всего мужчина осуществил переводы на сумму 6640 евро.