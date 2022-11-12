ОПРОС ⟩ Как изменились ваши счета за электричество?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Георгий СВИНЦОВ, пенсионер: - Выросли довольно чувствительно. Эта ситуация заставляет экономить - всегда стараемся выключать за собой свет, раньше не следили за этим пристально. Если работает телевизор, люстры не зажигаем - света и так хватает. Не знаю, дает ли это экономию, стараешься сэкономить, а счета все больше.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Меэлис РААТМА, работающий пенсионер: - Стали больше, хотя счет за октябрь был меньше сентябрьского. Никаких "трюков" для экономии нет, всеми электроприборами пользуемся как обычно. Но ведь наше поколение воспитано так, что мы никогда не тратили лишнего, уходя из комнаты выключали свет, даже в советское время, когда электроэнергия как будто ничего не стоила.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Хилья КРУММ, пенсионерка: - У нас солнечные панели, поэтому счета зависят в том числе и от погоды. Но все равно смотрим - если солнечный день, тогда стараемся использовать энергоемкие вещи, например, включаем сауну.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Аво КРУУСАЛУ, водитель автобуса: - У меня универсальный пакет, за октябрь счет поменьше, чем в сентябре. Не экономим. Сейчас на улице тепло, и уже природа дает экономию.