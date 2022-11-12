Этот вопрос не дает спать ночами, будит до утренней зари, мешает повседневным занятиям и колет душу поздними вечерами. И так в течение вот уже почти девяти месяцев, когда по приказу кремлевского монстра рушат, разоряют, насилуют и убивают украинское государство и его народ.
Вирве Осила: Как такое вообще возможно?
Как такое вообще возможно? - спрашивала я себя ранним утром 24 февраля и спрашиваю до сих пор. Ответа я, конечно, не знаю, да и получить не могу. Ужасная война продолжается, и ее конец, похоже, бесконечно далек.
Что это за человек, чье гигантское эго настолько захватило его ум и разум, что уже не помещается в его теле? Оно переливается через край, растекаясь до пособников и сторонников, заливая их разум.
Разговоры об искоренении нацизма в Украине бессмысленны и надоедливо однообразны. В них не верит ни сам император России, ни кто-либо другой в его коридорах власти. Зато верят головы садовые, сидящие на печи и даже полагающие, будто смогут на ней поехать. Верят те, главным сказочным героем для которых является Иван-дурак, всегда действующий хитрее своих, так сказать, умных братьев.
В действительности дело в том, что украинцы более работящие, усердные, зажиточные и выше всего ценят свободу. Свободу думать самостоятельно, жить и действовать свободно. Обычный русский человек извечно был замотан в сеть приказов-запретов, к этому привыкли и это начало нравиться. Ведь так жить просто: не надо расходовать клетки серого вещества, а тебе подскажут, делать или не делать - и всё в порядке. Главный враг путинизма - свободомыслящий индивидуум, который в состоянии отказаться от мыльной пены идеологического промывания мозгов и хочет проснуться для настоящей жизни.
Ни один хищник не убивает для собственного удовольствия - просто он по природе своей мясоед. Только обезумевшее и больное существо нападает вслепую, без разбора и без какой-либо необходимости. На мой взгляд, Путин со своими приверженцами страдают сверхопасным неизлечимым заболеванием, против которого нет, наверное, другого средства, как изоляция очага болезни.
Годами приоритетом было, что с террористами переговоров не ведут, даже в случае кризиса с заложниками. Сейчас Российская Федерация держит в заложниках почти полмира и в то же время с жестокой целенаправленностью уничтожает одно из государств Европы. Я со своим невеликим умом полагаю, что переговоры с террористом только еще сильнее подстрекали бы к терроризму.
Кремлевский правитель говорит, что в Украине "действуют" во имя большой цели. Такой тезис действительно сложно объяснить. Захватить Украину со все новыми и новыми отправляемыми на гибель солдатами, очевидно, можно, однако покорить Украину невозможно. Мне запомнилась одна фраза из прочитанной еще в детстве книги: "…он может разрубить меня на куски, но каждый кусок будет сопротивляться ему…". Патриотизм и единство украинцев настолько велики, что пока жив хотя бы один украинец, это государство покорено не будет.
"Главный враг путинизма - свободомыслящий индивидуум, который в состоянии отказаться от мыльной пены идеологического промывания мозгов и хочет проснуться для настоящей жизни".
Вирве Осила
Помню, как в свое время я "глотала" книжки из серии "Рассказы о приключениях на суше и на море": я не раз их перечитывала, некоторые - и в более зрелом возрасте. Только описание грабительских набегов татаро-монголов в книгах "Чингисхан" и "Хан Батый" вызывали дрожь и рвотные позывы, настолько омерзительно жестоким было описание их захватнических войн. Спустя несколько столетий будто сам старый Чингисхан уселся на кремлевский трон и с него отправляет тысячи батыев убивать и грабить.
Что-то в этом мире пошло наперекосяк! Если бы какому-нибудь ученому-медику, изучающему мозг, удалось заглянуть под кору мозга человека, который говорит, что согласен терпеть лишения и жертвовать своих сыновей для путинской войны до тех пор, пока не будет освобожден Киев, то насколько большое отклонение от нормы ученый там обнаружил бы?
Страдает не только Украина. Сегодняшняя путинская война будет иметь последствия и в далеком будущем. Ядерной катастрофой он угрожает, климатическую катастрофу он уже устраивает. Спровоцированная им бойня убивает людей и разоряет государство сейчас, однако в ближайшем будущем природа тоже покажет истинные последствия разрушений. Молодые климатические активисты, измазывающие бесценные произведения искусства, могли бы объединить усилия и залить украинским борщом фигуру Петра Великого и весь Кремль, а Владимира Маленького приклеить к стенам последнего. В этом случае так называемые активисты совершили бы по крайней мере что-то более дельное.
Наступил ноябрь. Месяц усопших. Время духов. В темные вечера мы зажигаем свечи и приглашаем домой души покинувших нас дорогих друзей. Заглядываем внутрь себя и вспоминаем проведенное с любимыми людьми время, а также благодарим тех дорогих, кто еще жив, будь они рядом или далеко. В мой дом духи наведываются часто, но в ноябре, когда небо нависает так низко и тучи не становятся светлее даже в редких солнечных лучах, я ощущаю дома особое "многолюдье". Получаю возможность многим сказать то, что когда-то осталось несказанным; могу от многих ощутить поддержку и заботу, которых раньше не испытывала. Это время и печали, и радости.
Каждый ноябрьский вечер, зажигая свечи на окне, я думаю об Украине - неизбежно и с болью. Там бродит теперь так много душ, и некому позвать их домой, и нет домов, куда позвать. Все мы здесь в маленькой Эстонии должны быть благодарны, что наше небо спокойно и над душами, и над живыми. Мы должны быть более понимающими, терпимыми, сплоченными. Птицы-души наших дорогих служат нам посланцами между этим и потусторонним мирами, они дают нам опору и питают нашу веру в возможность встретиться когда-то вновь.
Зажигая свечи, я прошу попутного ветра для птиц-душ, а также того, чтобы украинцы снова обрели свой дом и восстановилась их связь с духами. Чтобы настал мирный день для всех, как для живых, так и для мертвых. Это станет возможным только тогда, когда в России отзвучит последний заупокойный звон по Путину и путинизму. Я горячо прошу сегодня о том, чтобы это произошло.