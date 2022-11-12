Вирве Осила: Как такое вообще возможно?

Ни один хищник не убивает для собственного удовольствия - просто он по природе своей мясоед. Только обезумевшее и больное существо нападает вслепую, без разбора и без какой-либо необходимости. На мой взгляд, Путин со своими приверженцами страдают сверхопасным неизлечимым заболеванием, против которого нет, наверное, другого средства, как изоляция очага болезни.

Годами приоритетом было, что с террористами переговоров не ведут, даже в случае кризиса с заложниками. Сейчас Российская Федерация держит в заложниках почти полмира и в то же время с жестокой целенаправленностью уничтожает одно из государств Европы. Я со своим невеликим умом полагаю, что переговоры с террористом только еще сильнее подстрекали бы к терроризму.

Кремлевский правитель говорит, что в Украине "действуют" во имя большой цели. Такой тезис действительно сложно объяснить. Захватить Украину со все новыми и новыми отправляемыми на гибель солдатами, очевидно, можно, однако покорить Украину невозможно. Мне запомнилась одна фраза из прочитанной еще в детстве книги: "…он может разрубить меня на куски, но каждый кусок будет сопротивляться ему…". Патриотизм и единство украинцев настолько велики, что пока жив хотя бы один украинец, это государство покорено не будет.

"Главный враг путинизма - свободомыслящий индивидуум, который в состоянии отказаться от мыльной пены идеологического промывания мозгов и хочет проснуться для настоящей жизни". Вирве Осила