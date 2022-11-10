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В пятницу с 2-х ночи до 6 утра электричество на бирже будет практически бесплатным

Северное побережье
В пятницу с 2-х ночи до 6 утра электричество на бирже будет практически бесплатным
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Фото: «Reporter» / Kanal 2

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в пятницу, 11 ноября, снизится до 10,2 цента за киловатт-час, пишетrus.err.ee.

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в пятницу, 11 ноября, снизится до 10,2 цента за киловатт-час.

По сравнению с четвергом, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 17,7 цента, тариф снизится на 42%, свидетельствуют данные Nord Pool.

Дороже всего в течение дня электричество будет стоить с 17:00 до 18:00, когда цена 20,36 цента за киловатт-час.

Минимальный тариф ожидается 2-х часов ночи до 6 часов утра, когда электричество будет практически бесплатным - то есть цена будет близка к нулевой отметке.

В Финляндии в пятницу биржевой тариф на электроэнергию будет составлять 0,25 цента, а в Латвии и Литве - 14,3 цента за киловатт-час.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.

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