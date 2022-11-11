Строительство транзитных дорог в Нарве продолжится до наступления холодов

К настоящему времени большая часть улицы Кересе от улицы Раху вплоть до перекрестка Креэнхольми покрыта асфальтом в один слой. На указанном участке еще не заасфальтировано пересечение улиц П. Кересе и А. Тиймани, где много времени было затрачено на перестройку железобетонной камеры теплотрассы. 14 ноября работы по асфальтированию продолжатся на пересечении улиц Кересе и Тиймани, перекрестке Креэнхольми и окружной дороге на улице Кересе.

«Если позволит погода, в течение ноября мы постараемся уложить два слоя асфальта на всем участке от Таллиннского шоссе до окружной дороги П. Кересе, кроме участка от Академии внутренней обороны до окружной дороги и подъездной дороги к виадуку на улице Раху», - пояснил план работ Андрес Винклер, руководитель проекта YIT Eesti.

По его словам, работы по асфальтированию в этом месяце вызовут существенные изменения в организации дорожного движения, особенно на окружной дороге П. Кересе. «После запланированного на 18 ноября открытия направлений улицы Пушкина и перекрестка Креэнхольми будет закрыта окружная дорога в направлении Таллиннского шоссе и улицы П. Кересе. По первоначальным планам закрытие должно состояться 21-22 ноября, и в это время по окружной дороге нельзя будет проехать со стороны Таллиннского шоссе на улицу П. Кересе. Это изменение в организации дорожного движения коснется и автобусного движения», - сказал он.