AS YIT Eesti планирует продолжить начатые в мае масштабные работы по строительству транзитных дорог Narva TEN-T до наступления холодов. За полгода было уложено более 87 000 м2 дренажного слоя и 70 000 м2 щебня, около 20 000 тонн асфальта, 5500 м водосточных труб и 23 000 м кабельных труб.
Строительство транзитных дорог в Нарве продолжится до наступления холодов
К настоящему времени большая часть улицы Кересе от улицы Раху вплоть до перекрестка Креэнхольми покрыта асфальтом в один слой. На указанном участке еще не заасфальтировано пересечение улиц П. Кересе и А. Тиймани, где много времени было затрачено на перестройку железобетонной камеры теплотрассы. 14 ноября работы по асфальтированию продолжатся на пересечении улиц Кересе и Тиймани, перекрестке Креэнхольми и окружной дороге на улице Кересе.
«Если позволит погода, в течение ноября мы постараемся уложить два слоя асфальта на всем участке от Таллиннского шоссе до окружной дороги П. Кересе, кроме участка от Академии внутренней обороны до окружной дороги и подъездной дороги к виадуку на улице Раху», - пояснил план работ Андрес Винклер, руководитель проекта YIT Eesti.
По его словам, работы по асфальтированию в этом месяце вызовут существенные изменения в организации дорожного движения, особенно на окружной дороге П. Кересе. «После запланированного на 18 ноября открытия направлений улицы Пушкина и перекрестка Креэнхольми будет закрыта окружная дорога в направлении Таллиннского шоссе и улицы П. Кересе. По первоначальным планам закрытие должно состояться 21-22 ноября, и в это время по окружной дороге нельзя будет проехать со стороны Таллиннского шоссе на улицу П. Кересе. Это изменение в организации дорожного движения коснется и автобусного движения», - сказал он.
Во второй половине ноября планируется установка указателей, а также порталов, консолей и светофорных систем. Точная дата начала работы новых светофоров зависит от завершения коммуникационных подключений.
«Мы планируем к началу декабря открыть для движения большую часть строящейся дороги как минимум по одной полосе в обе стороны. Поскольку в этом году нет возможности разметить дорожное покрытие, да и под снегом разметка будет не видна, просим участников дорожного движения быть внимательными и, во избежание опасных ситуаций, следить за дорожными знаками», - добавил представитель YIT Eesti.
До весны придется отложить большую часть каменной брусчатки и бетонных плит для бордюров, как и укладку последнего слоя асфальта, озеленение территории, разметку тротуаров, заборы и работы по благоустройству.
В новом году также запланировано строительство участка дороги между Академией внутренней обороны и окружной дорогой, а также подъездов к виадуку на улице Раху. «Вполне вероятно, что в этом году нам не хватит теплой погоды для укладки асфальта на новом участке - это крайне затруднило бы зимнее движение на недостроенном отрезке. Строительные работы на новом участке мы начнем весной, как только оттает грунт», - подтвердил Андрес Винклер.