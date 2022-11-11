"KinoFF" - это не только просмотр фильмов, но и творчество

"KinoFF" проходит в Ида-Вирумаа в четвертый раз, организаторы приготовили разноплановую программу: можно не только посмотреть новые фильмы, собранные со всего мира, но также в каждом городе фестиваля - Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве - будут работать творческие площадки для детей и молодежи.

По словам генерального продюсера фестиваля Яны Будковской, в программе впервые появились отдельные дни, выделенные для детей и молодежи.

- Ребята смогут попробовать разные анимационные техники - от аппликации до электронной - на планшетах, - подчеркнула она. - Предоставим возможность даже сделать свой собственный NFT. Составили отдельную программу детского и молодежного кино. Мы хотели, чтобы "KinoFF" был не просто фестивалем, а платформой для развития киноиндустрии в регионе, поэтому пройдут промотуры для иностранных продюсеров и киножурналистов. Также 25 ноября в Нарве состоится конференция, посвященная киноиндустрии.

Режиссер Наталья Маченене, ставшая руководителем программы, рассказала, что в этом году на фестиваль "PÖFF" ("Темные ночи"), в рамках которого проходит ида-вируский кинофестиваль, поступило более четырех тысяч фильмов со всего мира - посмотреть все нереально, поэтому работает команда отборщиков, рекомендации которых используют составители программ.

- Так как я больше привержена к короткометражному кино, постаралась посмотреть максимальное количество именно таких, собрав три программы по темам, которые будут интересны зрителям всех возрастов. Это эксперименты эстонских кинематографистов, фильмы об экологии и о будущем, которое уже наступило. Игровые и документальные, серьезные и смешные. Есть две киноленты, снятые в Ида-Вирумаа. Выделить что-то отдельное не могу, но надеюсь, что каждый зритель найдет что-то на свой вкус.

Яна Будковская и Наталья Маченене заметили, что фильмы молодежной программы будут интересны зрителям любого возраста.

На открытии и закрытии кинофестиваля зрителям покажут фильм "Выбор", снятый командой Дома эстонского языка из Нарвы.