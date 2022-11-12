В Кукрузе тепло подорожает наполовину

В декабре получателям теплоэнергии, вырабатываемой котельной в Кукрузеской части города Кохтла-Ярве, придется заплатить наполовину больше. К счастью, повышение цены будет не таким большим, как поначалу ходатайствовал теплопроизводитель "OSK Grupp": переговоры с Департаментом конкуренции привели к снижению запрошенной новой цены на треть.