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В Кукрузе тепло подорожает наполовину

Кюлли Крийс
, журналист
В Кукрузе тепло подорожает наполовину
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В январе жители Кукрузе получат счета за потребленное в декабре тепло уже по более высокой цене.
В январе жители Кукрузе получат счета за потребленное в декабре тепло уже по более высокой цене. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кукрузе цена отопления повысится с декабря наполовину; самое дорогое отопление в уезде - в Пюсси и Нарва-Йыэсуу.

В декабре получателям теплоэнергии, вырабатываемой котельной в Кукрузеской части города Кохтла-Ярве, придется заплатить наполовину больше. К счастью, повышение цены будет не таким большим, как поначалу ходатайствовал теплопроизводитель "OSK Grupp": переговоры с Департаментом конкуренции привели к снижению запрошенной новой цены на треть.

- При такой цене мы справимся, - сказал руководитель "OSK Grupp" Денис Вершинин о действующей со следующего месяца цене 146,25 евро за мегаватт-час (с НСО). Сейчас мегаватт-час стоит 94 евро.

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