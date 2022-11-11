В Кивиыли снова украли кабель

В этом году в районе Кивиыли произошло уже несколько краж кабеля. В ночь на 26 октября преступники взломали и похитили кабели связи в кабельной канализации "Telia", оставив сотни домов в Ида-Вирумаа без подключения к интернету и телевидения. В некоторых районах также была нарушена услуга мобильной связи "Telia".