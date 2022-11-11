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В Кивиыли снова украли кабель

Эрик Калда
В Кивиыли снова украли кабель
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Кабель связи.
Кабель связи. Фото: Пеэтер Лиллевяли

10 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Соо в Кивиыли было украдено около 46 метров кабеля. Общий ущерб - 1000 евро. 

Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

В этом году в районе Кивиыли произошло уже несколько краж кабеля. В ночь на 26 октября преступники взломали и похитили кабели связи в кабельной канализации "Telia", оставив сотни домов в Ида-Вирумаа без подключения к интернету и телевидения. В некоторых районах также была нарушена услуга мобильной связи "Telia".

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