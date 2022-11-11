Рождение кохтла-ярвеской коалиции во многом зависит от того, согласится ли Центристская партия заменить своих кандидатов в вице-мэры, которые неприемлемы для одной из сторон - избирательного союза "Restart Kohtla-Järve".
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ВИДЕО ⟩ Рождение новой кохтла-ярвеской коалиции зависит от Центристской партии
Рождение новой кохтла-ярвеской коалиции зависит от Центристской партии
На затянувшихся в четверг до позднего вечера переговорах о создании новой кохтла-ярвеской коалиции возникли разногласия из-за представленных сторонами кандидатов в члены горуправления, поэтому три стороны взяли паузу, чтобы подумать, есть ли возможность двигаться дальше.