ВИДЕО ⟩ Рождение новой кохтла-ярвеской коалиции зависит от Центристской партии

Вместе с депутатами Центристской партии в горсобрании Арне Берендсеном, Сергеем Лопиным, Рийной Ивановой, Валерием Корбом и Светланой Коротковой в четверг в переговорах участвовала руководитель регионального отделения партии Иветта Саккарт-Линнард (вторая справа).

Рождение кохтла-ярвеской коалиции во многом зависит от того, согласится ли Центристская партия заменить своих кандидатов в вице-мэры, которые неприемлемы для одной из сторон - избирательного союза "Restart Kohtla-Järve".