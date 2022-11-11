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ВИДЕО ⟩ Рождение новой кохтла-ярвеской коалиции зависит от Центристской партии

Эрик Гамзеев
, журналист
Рождение новой кохтла-ярвеской коалиции зависит от Центристской партии
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Вместе с депутатами Центристской партии в горсобрании Арне Берендсеном, Сергеем Лопиным, Рийной Ивановой, Валерием Корбом и Светланой Коротковой в четверг в переговорах участвовала руководитель регионального отделения партии Иветта Саккарт-Линнард (вторая справа).
Вместе с депутатами Центристской партии в горсобрании Арне Берендсеном, Сергеем Лопиным, Рийной Ивановой, Валерием Корбом и Светланой Коротковой в четверг в переговорах участвовала руководитель регионального отделения партии Иветта Саккарт-Линнард (вторая справа). Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Рождение кохтла-ярвеской коалиции во многом зависит от того, согласится ли Центристская партия заменить своих кандидатов в вице-мэры, которые неприемлемы для одной из сторон - избирательного союза "Restart Kohtla-Järve".

На затянувшихся в четверг до позднего вечера переговорах о создании новой кохтла-ярвеской коалиции возникли разногласия из-за представленных сторонами кандидатов в члены горуправления, поэтому три стороны взяли паузу, чтобы подумать, есть ли возможность двигаться дальше.

В четверг вечером пытающиеся создать коалицию избирательный союз "Restart Kohtla-Järve", социал-демократы и Центристская партия впервые представили друг другу своих кандидатов в состав горуправления.

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