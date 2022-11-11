ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Новый закон может изменить самоуправления Ида-Вирумаа

В суде обсуждалась и жалоба депутатов Силламяэ на то, что председатель горсобрания в то время не знал эстонского языка. Тогда суд заявил, что такое требование не распространяется на членов местного собрания.

Теперь ситуация меняется, и государство начало менять правила. Во многом из-за происходящего в горсобраниях Ида-Вирумаа.

Наверняка это связано и с летним "танковым сражением" в Нарве, во время которого горсобрание пограничного города и то, что там происходило, привлекли повышенное внимание по всей Эстонии. Именно тогда многие стали спрашивать, как люди, не владеющие государственным языком, могут решать дела в собрании одного из крупнейших городов Эстонии. Не это ли один из факторов, толкающих не владеющих государственным языком депутатов в информационное и ценностное пространство враждебного восточного государства? Как они могут принимать решения, влияющие на жизнь людей в регионе, если они не умеют читать законы эстонского государства или понимать обсуждение, происходящее на уровне государственной и местной власти?

Теперь Минюст выступил с законопроектом, который после одобрения Рийгикогу также потребует от депутатов местных собраний владения эстонским языком. В Ида-Вирумаа это может существенно изменить сложившуюся картину: в местные собрания могут прийти совершенно новые люди вместо тех, кто годами ходил на заседания местного собрания, поднимал там руки, как им было заранее сказано, не понимая, о чем вообще говорится на этих заседаниях.