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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Новый закон может изменить самоуправления Ида-Вирумаа

Северное побережье
Новый закон может изменить самоуправления Ида-Вирумаа
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Молоток "местного парламента". Иллюстративное фото.
Молоток "местного парламента". Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В Эстонии за последние 30 лет правила выборов в местные органы власти в основном были смягчены. Когда-то также на местных выборах могли голосовать только граждане Эстонии. Позже эти требования были смягчены, и участвовать в голосовании было разрешено также гражданам других стран и лицам без гражданства, но сначала для них действовало правило, согласно которому они могли голосовать только в том случае, если некоторое время проживали в самоуправлении. Позже это требование было отменено.

В суде обсуждалась и жалоба депутатов Силламяэ на то, что председатель горсобрания в то время не знал эстонского языка. Тогда суд заявил, что такое требование не распространяется на членов местного собрания.

Теперь ситуация меняется, и государство начало менять правила. Во многом из-за происходящего в горсобраниях Ида-Вирумаа.

Наверняка это связано и с летним "танковым сражением" в Нарве, во время которого горсобрание пограничного города и то, что там происходило, привлекли повышенное внимание по всей Эстонии. Именно тогда многие стали спрашивать, как люди, не владеющие государственным языком, могут решать дела в собрании одного из крупнейших городов Эстонии. Не это ли один из факторов, толкающих не владеющих государственным языком депутатов в информационное и ценностное пространство враждебного восточного государства? Как они могут принимать решения, влияющие на жизнь людей в регионе, если они не умеют читать законы эстонского государства или понимать обсуждение, происходящее на уровне государственной и местной власти?

Теперь Минюст выступил с законопроектом, который после одобрения Рийгикогу также потребует от депутатов местных собраний владения эстонским языком. В Ида-Вирумаа это может существенно изменить сложившуюся картину: в местные собрания могут прийти совершенно новые люди вместо тех, кто годами ходил на заседания местного собрания, поднимал там руки, как им было заранее сказано, не понимая, о чем вообще говорится на этих заседаниях.

Местное собрание является местным парламентом. Это последнее слово происходит от французского слова parler, что переводится как "говорить". Не "молчать".

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