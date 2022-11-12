Кандидат в мэры Кохтла-Ярве Вирве Линдер в четверг впервые встретилась с пытающимися образовать коалицию членами горсобрания. Она признает, что горуправлению придется начинать с очень непопулярных решений, поскольку город доведен до грани банкротства, и для этого в горуправлении нужны сильные единомышленники.
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Вирве Линдер: новому Кохтла-Ярвескому горуправлению не избежать непопулярных решений
Вирве Линдер: новому Кохтла-Ярвескому горуправлению не избежать непопулярных решений
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