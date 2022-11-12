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Вирве Линдер: новому Кохтла-Ярвескому горуправлению не избежать непопулярных решений

Эрик Гамзеев
, журналист
Вирве Линдер: новому Кохтла-Ярвескому горуправлению не избежать непопулярных решений
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По словам Вирве Линдер, она хотела бы видеть в горуправлении команду, которая тоже согласна произвести принципиальные изменения в руководстве городом.
По словам Вирве Линдер, она хотела бы видеть в горуправлении команду, которая тоже согласна произвести принципиальные изменения в руководстве городом. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кандидат в мэры Кохтла-Ярве Вирве Линдер в четверг впервые встретилась с пытающимися образовать коалицию членами горсобрания. Она признает, что горуправлению придется начинать с очень непопулярных решений, поскольку город доведен до грани банкротства, и для этого в горуправлении нужны сильные единомышленники.

- Что вы взвешивали больше всего, прежде чем дали согласие на выдвижение себя кандидатом в мэры?

- Все мы знаем, что город Кохтла-Ярве находится сейчас в ужасающем экономическом состоянии. Мы знаем также все те вызовы, что здесь есть. Однако возможность что-то изменить и найти решения перевесила для меня все негативные стороны.

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