Вирве Линдер: новому Кохтла-Ярвескому горуправлению не избежать непопулярных решений

- Что вы взвешивали больше всего, прежде чем дали согласие на выдвижение себя кандидатом в мэры?

- Все мы знаем, что город Кохтла-Ярве находится сейчас в ужасающем экономическом состоянии. Мы знаем также все те вызовы, что здесь есть. Однако возможность что-то изменить и найти решения перевесила для меня все негативные стороны.