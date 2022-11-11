По словам министра культуры Пирет Хартман, предложение министра юстиции установить для кандидатов на выборах в местные самоуправления требование владеть эстонским языком на уровне B1 не решает основной проблемы, а именно недостаточного знания языка.
Министр культуры: одними требованиями языковую проблему не решить
По словам Хартман, она предлагает вместо реализации предложения министра юстиции обязать кандидата в депутаты собрания местного самоуправления представить самооценку, подтверждающую, что он может выполнять обязанности члена местного собрания на эстонском языке. Для этого, по словам министра, необходимо дополнить статью 33 Закона о выборах в собрания местного самоуправления.
«Применение эстонского языка как рабочего языка должно быть гарантировано в каждом самоуправлении. А предложение министра юстиции требовать от кандидата в депутаты местного самоуправления знания эстонского языка на уровне B1 не предлагает решения, которое способствовало бы изучению и усвоению эстонского языка», – сказала министр культуры, пишет "Постимеэс" со ссылкой на BNS.
Она полностью поддерживает мнение, что члены местного собрания должны владеть эстонским языком на уровне, позволяющем участвовать в заседаниях и, по сути, работать с текстами, вытекающими из обязанностей члена совета. «Однако требование языкового уровня, предложенного министром юстиции, и подтверждение его документом является, во-первых, противозаконным, поскольку ставит в неравное положение претендентов эстонской и других национальностей, а с другой стороны, уровень B1 является недостаточным для обеспечения бесперебойной работы на эстонском языке», – сказала Хартман.