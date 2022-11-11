Министр культуры: одними требованиями языковую проблему не решить

По словам Хартман, она предлагает вместо реализации предложения министра юстиции обязать кандидата в депутаты собрания местного самоуправления представить самооценку, подтверждающую, что он может выполнять обязанности члена местного собрания на эстонском языке. Для этого, по словам министра, необходимо дополнить статью 33 Закона о выборах в собрания местного самоуправления.

«Применение эстонского языка как рабочего языка должно быть гарантировано в каждом самоуправлении. А предложение министра юстиции требовать от кандидата в депутаты местного самоуправления знания эстонского языка на уровне B1 не предлагает решения, которое способствовало бы изучению и усвоению эстонского языка», – сказала министр культуры, пишет "Постимеэс" со ссылкой на BNS.