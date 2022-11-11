За лишение граждан третьих стран права голоса на местных выборах высказались EKRE и Eesti 200

Дискуссия по поводу права голоса граждан третьих стран на местных выборах продолжается. В этот раз о необходимости отстранения их от эстонской политики заявил вице-председатель партии EKRE Март Хельме, сообщает ERR.

"Если кто-то хочет иметь право голоса в делах Эстонии, то выучите эстонский язык, сдайте необходимые для натурализации экзамены и другие вещи, получите гражданство и затем участвуйте в делах Эстонии как полноправный гражданин Эстонии", - подчеркнул Хельме.

Более того, Хельме утверждает, что партия готова поддержать законопроект, представленный "Отечеством", хоть тот и не идеален

"Что ж, лучше половинка яйца, чем пустая скорлупа. Да, конечно, он не идеален, но мы, вероятно, его поддержим. Но ещё лучше достаньте из ящика наш первоначальный законопроект, он лучший", - заявил Хельме.

"Так что наша позиция очень ясна и однозначна, мы с самого начала не должны были давать это право голоса.и потом уже 20 лет визжать, что, смотри, как плохо, Центристская партия 20 лет у власти в Таллинне. Но тогда почему вы дали возможность Центристской партии прийти к власти? То чем сейчас занимаются Партия реформ и Isamaa - это популизм. Но если они действительно стоят за эту идею, то мы, конечно, поддерживаем", - сказал вице-председатель EKRE.

Идею реформистов лишить права голоса только граждан России и только на время войны Хельме считает абсолютно неприемлемым подходом.

О том, что права голоса граждан третьих стран может быть риском для безопасности заявил и председатель Eesti 200 Лаури Хуссар.

"Под гражданами третьих стран, мы подразумеваем российских граждан. Может быть когда-то придется посмотреть на всю эту ситуацию отдельно. Но то, что граждане России, могут сегодня иметь такие избирательные права, они могут быть проблемой, и поэтому эту ситуацию надо решать", - отметил лидер Eesti 200.