Российский специалист Алексей Ерёменко, у которого также есть финское гражданство, покинул должность главного тренера нарвского "Транса". На последний матч чемпионата Эстонии по футболу с "Курессааре" нарвитян на поле выведет Алексей Ягудин, пишет rus.err.ee.
Алексей Еременко покинул нарвский "Транс"
Алексей Еременко покинул нарвский "Транс"
"Сообщаем, что по семейным обстоятельствам контракт с Алексеем Еременко был закончен. В сегодняшнем матче руководить командой будет Алексей Ягудин", - сообщила пресс-служба "Транса".
В субботу, 12 ноября, "Транс" сыграет дома с "Курессааре". Начало матча в 14:00. Нарвитяне ведут борьбу за шестое место.
При Еременко команда одержала 14 побед, сыграла 7 раз вничью и 19 раз проиграла.
К работе с "Трансом" Еременко приступил в начале января этого года.
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