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Алексей Еременко покинул нарвский "Транс"

Северное побережье
Алексей Еременко покинул нарвский "Транс"
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Имеющий финское гражданство Алексей Еременко и сам около 25 лет играл за клубы России, Финляндии, Норвегии и Греции. Последние десять лет он работает тренером.
Имеющий финское гражданство Алексей Еременко и сам около 25 лет играл за клубы России, Финляндии, Норвегии и Греции. Последние десять лет он работает тренером. Фото: Narva Trans

Российский специалист Алексей Ерёменко, у которого также есть финское гражданство, покинул должность главного тренера нарвского "Транса". На последний матч чемпионата Эстонии по футболу с "Курессааре" нарвитян на поле выведет Алексей Ягудин, пишет rus.err.ee.

"Сообщаем, что по семейным обстоятельствам контракт с Алексеем Еременко был закончен. В сегодняшнем матче руководить командой будет Алексей Ягудин", - сообщила пресс-служба "Транса".

В субботу, 12 ноября, "Транс" сыграет дома с "Курессааре". Начало матча в 14:00. Нарвитяне ведут борьбу за шестое место.

При Еременко команда одержала 14 побед, сыграла 7 раз вничью и 19 раз проиграла.

К работе с "Трансом" Еременко приступил в начале января этого года.

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