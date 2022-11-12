Алексей Еременко покинул нарвский "Транс"

"Сообщаем, что по семейным обстоятельствам контракт с Алексеем Еременко был закончен. В сегодняшнем матче руководить командой будет Алексей Ягудин", - сообщила пресс-служба "Транса".

В субботу, 12 ноября, "Транс" сыграет дома с "Курессааре". Начало матча в 14:00. Нарвитяне ведут борьбу за шестое место.

При Еременко команда одержала 14 побед, сыграла 7 раз вничью и 19 раз проиграла.