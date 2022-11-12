Коалиционные переговоры в Кoхтла-Ярве развалились.
Коалиционные переговоры в Кохтла-Ярве развалились
Избирательный союз Restart вышел из переговоров.
Центристская партия, Социал-демократы и избирательный союз «Рестарт» вели коалиционные переговоры до обеда сегодняшнего дня. Но после о еда член Рестарта Хендрик Агур отправил пресс-релиз о том, что в ходе переговоров выявилось, что ценности Рестарта и взгляды современного и ответственного руководства города значительно расходятся от взгляда центристов. Проблема заключается в составе городского правительства, предложенном Центристской партией.
Члены избирательного блока «Рестарт» не согласны с тем, что Центристская партия хочет видеть в правительстве города людей, десятилетиями находящихся у власти.
В то же время партнеры ничего не имеют против молодого кандидата в мэры Вирве Линдер.
Эдуард Одинец, представляющий социал-демократов, заявил, что новость настолько нова, что он пока не может ее комментировать, а связаться с членом Центристской партии Сергеем Лопиным не удалось. В понедельник городское собрание Кохтла-Ярве должен избрать нового председателя. На эту должность претендует Одинец, который сказал, что хотел бы эту должность, но не знает, будут ли его еще поддерживать.