Коалиционные переговоры в Кохтла-Ярве развалились

Избирательный союз Restart вышел из переговоров.

Центристская партия, Социал-демократы и избирательный союз «Рестарт» вели коалиционные переговоры до обеда сегодняшнего дня. Но после о еда член Рестарта Хендрик Агур отправил пресс-релиз о том, что в ходе переговоров выявилось, что ценности Рестарта и взгляды современного и ответственного руководства города значительно расходятся от взгляда центристов. Проблема заключается в составе городского правительства, предложенном Центристской партией.

Члены избирательного блока «Рестарт» не согласны с тем, что Центристская партия хочет видеть в правительстве города людей, десятилетиями находящихся у власти.

В то же время партнеры ничего не имеют против молодого кандидата в мэры Вирве Линдер.