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Коалиционные переговоры в Кохтла-Ярве развалились

Северное побережье
Коалиционные переговоры в Кохтла-Ярве развалились
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Хендрик Агур, Маре Роозилехт, Виктор Андреев, Эдуард Одинец, Сергей Лопин.
Хендрик Агур, Маре Роозилехт, Виктор Андреев, Эдуард Одинец, Сергей Лопин. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Коалиционные переговоры в Кoхтла-Ярве развалились. 

Избирательный союз Restart вышел из переговоров.

Центристская партия, Социал-демократы и избирательный союз «Рестарт» вели коалиционные переговоры до обеда сегодняшнего дня. Но после о еда член Рестарта Хендрик Агур отправил пресс-релиз о том, что в ходе переговоров выявилось, что ценности Рестарта и взгляды современного и ответственного руководства города значительно расходятся от взгляда центристов. Проблема заключается в составе городского правительства, предложенном Центристской партией.

Члены избирательного блока «Рестарт» не согласны с тем, что Центристская партия хочет видеть в правительстве города людей, десятилетиями находящихся у власти.

В то же время партнеры ничего не имеют против молодого кандидата в мэры Вирве Линдер.

Эдуард Одинец, представляющий социал-демократов, заявил, что новость настолько нова, что он пока не может ее комментировать, а связаться с членом Центристской партии Сергеем Лопиным не удалось. В понедельник городское собрание Кохтла-Ярве должен избрать нового председателя. На эту должность претендует Одинец, который сказал, что хотел бы эту должность, но не знает, будут ли его еще поддерживать.

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