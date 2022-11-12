Будущее коалиции в Кохтла-Ярве туманно: трое депутатов "Рестарта" отказались от переговоров

Теперь члены "Рестарта" просят всех членов горсобрания поддержать их кандидата в мэры города Вирве Линдер.

В субботу члены "Рестарта" заявили, что не считают возможным продолжение коалиционных переговоров с Центристской партией и социал-демократами в таком составе, поскольку в ходе переговоров пришли к убеждению о существенном расхождении ценностей в своих взглядах на современное и ответственное управление городом.

"Кохтла-Ярве нуждается в реальных и кардинальных изменениях в качественном управлении городом, в том числе в отказе от закоснелых традиций при политическом распределении должностей в городском управлении. Мы хотим решительно изменить стиль управления, который существует в Кохтла-Ярве уже почти 25 лет. Мы должны двигаться вперед, и наша ближайшая цель - положить конец вакууму власти в Кохтла-Ярве, приведшему к критическому финансовому положению, и избрать мэра, который сможет сформировать сильную команду горуправы", - заявили депутаты избирательного союза "Рестарт" Маре Роозилехт, Виктор Андреев и Хендрик Агур.

В переговорах о новой коалиции в Кохтла-Ярве взята пауза

Роозилехт сообщила изданию "Северное побережье", что больше не намерена участвовать в коалиционных переговорах, уже в четверг вечером, когда состоялась первая встреча с кандидатами в члены горуправы, представленными тремя партиями. По ее словам, для "Рестарта" неприемлемо, что Центристская партия выдвинула кандидатами в вице-мэры давних чиновников Кристийне Агу и Ольгу Головачеву. Избирательный союз хотел, чтобы их кандидат в мэры Вирве Линдер сама сформировала команду.

Лидер социал-демократов Эдуард Одинец заявил, что поступок "Рестарта" очень досадный и для него непонятный.

Заседание горсобрания Кохтла-Ярве состоится в понедельник.

"Рестарт" со своими тремя голосами был самым маленьким участником в предложенной коалиции. Центристская партия и социал-демократы имеют по пять голосов в горсобрании. Всего в горсобрании Кохтла-Ярве - 25 депутатов, девять из которых подозреваются в коррупции.