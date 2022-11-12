Центристская партия, Социал-демократы и избирательный блок «Рестарт» вели в Кохтла-Ярве коалиционные переговоры до обеда субботы, но после обеда член Рестарта Хендрик Агур разослал пресс-релиз о том, что в ходе переговоров три члена Рестарта убедились, что ценности и взгляды Рестарта на современное и ответственное управление городом существенно отличаются от партнёров.
Доживём (ли) до понедельника?
Проблема в кандидатах городского управления, предложенных Центристской партией, которые уже очень давно находятся у власти. В то же время партнёры ничего не имеют против молодого кандидата в мэры Вирве Линдер. Известие о том, что переговоры о власти в Кохтла-Ярве выдохлись, подняло вопрос о том, вернутся ли к власти люди, которые находятся под влиянием Николая Осипенко, который в настоящее время находится под стражей, и будет ли Вирве Линдер избрана мэром голосами этих людей. Именно так видит срыв переговоров член городского собрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец. Член Рестарта Хендрик Агур, в свою очередь, считает кандидатов в городское управление, выдвинутых центристами, бесперспективными, неспособными и не желающими что-либо изменить в городе. «В советское время это называлось пакетом Брежнева, когда к ходовому или дефицитному товару добавили что-то такое, которое залежалось на прилавках. Нам такое не нравится. В городе надо принимать радикальные решения, так как город на границе банкротства. Такие решения может принимать слаженная команда у которого хорошая тыловая поддержка,» сказал Агур.
Однако собственный тыл Рестарта очень слаб. После того, как один из членов этого избирательного альянса, Янек Пахка, также подозревается в коррупции, в горсобрании их всего трое, и, вероятно, несостоявшаяся коалиция имела бы очень слабое большинство в городском совете. В понедельник городское собрание Кохтла-Ярве должно избрать нового председателя. На эту должность претендует Эдуард Одинец, который сказал, что хотел бы эту должность, но не знает, будут ли его ещё поддерживать. Даже Агур не может предсказать, что произойдёт в понедельник. «Доживём до понедельника. Есть ещё два дня для размышления,» отметил он.
«Посмотрим, что принесёт нам понедельник» — это название российского фильма, а также актуальная тема для пятого по величине города Эстонии, который десятилетиями находился в упадке из-за плохого управления. Внезапный переворот — несомненно, благое намерение, но, как говорится, благие намерения — отличный материал для того, чтобы вымостить дорогу в ад.