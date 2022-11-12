Доживём (ли) до понедельника?

Проблема в кандидатах городского управления, предложенных Центристской партией, которые уже очень давно находятся у власти. В то же время партнёры ничего не имеют против молодого кандидата в мэры Вирве Линдер. Известие о том, что переговоры о власти в Кохтла-Ярве выдохлись, подняло вопрос о том, вернутся ли к власти люди, которые находятся под влиянием Николая Осипенко, который в настоящее время находится под стражей, и будет ли Вирве Линдер избрана мэром голосами этих людей. Именно так видит срыв переговоров член городского собрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец. Член Рестарта Хендрик Агур, в свою очередь, считает кандидатов в городское управление, выдвинутых центристами, бесперспективными, неспособными и не желающими что-либо изменить в городе. «В советское время это называлось пакетом Брежнева, когда к ходовому или дефицитному товару добавили что-то такое, которое залежалось на прилавках. Нам такое не нравится. В городе надо принимать радикальные решения, так как город на границе банкротства. Такие решения может принимать слаженная команда у которого хорошая тыловая поддержка,» сказал Агур.