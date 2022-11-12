На силламяэском футбольном поле спорткомплекса "Калев" появилось новое искусственное покрытие

Общая стоимость замены покрытия футбольного поля составила более 350 000 евро. Государство оказало финансовую помощь в размере 110 000 евро и еще 50 000 евро было получено от Эстонского футбольного союза, передает "Актуальная камера".

"Подписали мы договор в начале сентября, и у исполнителя было три месяца на проведение работ, но они справились раньше, сделав все за два месяца. У нас есть большие планы на развитие спортивной инфраструктуры. В первую очередь мы говорим о легкоатлетическом футбольном стадионе "Калев". Мы уже сделали для этого подключение к электричеству, и государство выделило 400 000 евро", - сказал вице-мэр Силламяэ Алексей Степанов.

"Старое искусственное покрытие устарело, пришло в негодность и не соответствовало современным требованиям, что так же могло способствовать получению травм у игроков, - отметил руководитель строительной компании Unigrass Андрус Киви. - Старое покрытие было просто установлено на основу. Новой покрытие двухслойное, и здесь есть эластичный слой. Это дает эластичность, похожую, как у натурального поля".

Помимо спортивных клубов, поле с искусственным покрытием используют и городские школы для проведения уроков физкультуры.

"Это большое событие в жизни нашего города. Предыдущее поле было положено в 2009 году, поэтому оно уже устарело и могли быть травмы. А теперь дети и жители города могут тренироваться в хороших условиях", - добавил руководитель спортклуба Sillamäe JK Dina Николай Тощев.