Ворваться в мир эстонского бизнеса украинки собираются с интересными и совершенно разными идеями, пишет rus.err.ee.
В Эстонии заработала бизнес-программа для женщин, приехавших в страну из-за войны в Украине
Евгения приехала в Эстонию из Кривого Рога. Теперь она живет в Пярну. Ее проект "Сийль" или по-русски "Ёжик" - это комфортная детская парикмахерская. У Евгении гиперактивный ребенок, и в ее родном городе был подобный салон. В Эстонии же такие парикмахерские - редкость.
"Очень сложно найти для ребенка пространство, где он сможет расслабленно, спокойно подстригаться в непринужденной обстановке, и чтобы его никто не отвлекал: ни посторонние люди, ни запахи", - рассказала "Актуальной камере" про свою идею Евгения.
Авторы проекта "Whiterose" Вероника и Валерия - две сестры из маленького города Донецкой области. Совсем недавно они запустили онлайн-магазин по продаже эксклюзивных букетов или, как они сами их называют, "ваубукетов".
"Нам необходима помощь, чтобы понять как завоевать этот рынок, потому что мы хотим действительно стать одними из лучших, и для этого нам нужны настоящие, правильные советы от менторов, которые здесь представлены. Мы уже познакомились с некоторыми из них, и они дают такое воодушевление, что хочется работать и работать", - рассказали сестры.
В течение двух недель участники программы знакомились с эстонской бизнес-средой и цифровым обществом. Они смогли сделать первые шаги к созданию собственной компании при поддержке 40 опытных международных наставников. Презентация проектов прошла в Таллиннской школе музыки и балета.
"Те, кто уже начал заниматься в рамках программы, презентовали свои проекты менторам и жюри. Из всех проектов мы выберем 20 лучших, авторы которых продолжат участие в программе в течение еще двух месяцев", - пояснила член правления Garage48 Кадри Тийсвельт.
Больше всего идей было представлено в сферах общественного питания, образования, психического здоровья, косметических услуг и народных промыслов.
"Большинство из этих идей представили женщины-эксперты, которые этим занимаются уже годами, и они хотят либо свое хобби, либо свою работу поменять на бизнес, свое первое предприятие", - сказала ведущий ментор программы Маарика Труу.
По окончании трехмесячной программы авторы лучших пять проектов получат по 1000 евро, а также компьютеры в качестве рабочих инструментов и льготные условия использования бизнес-помещений.