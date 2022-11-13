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Нарвитян приглашают подключиться к акции "Ночь в библиотеке"

Северное побережье
Нарвитян приглашают подключиться к акции "Ночь в библиотеке"
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Фото: NARVA KESKRAAMATUKOGU

В среду, 16 ноября Нарвская центральная библиотека предлагает всем желающим подключиться к республиканской акции "Ночь в библиотеке" и приглашает на семейное мероприятие "Зажигаем северное сияние", которое начнется в 18.00.

В программе мероприятия: творчество десяти самых читаемых современных писателей Северных стран, интерактивная семейная викторина "Северное сияние", посвященная северной природе, мультфильм "В Муми-дол приходит осень" и документальный фильм "Дикая природа Норвегии".

Также будут работать выставка литературы Северных стран, детский творческий уголок, клуб настольных игр. Всех гостей ждут травяной чай и пироги.

Мероприятие пройдет в рамках Недели литературы северных стран. Дополнительная информация: 35 94360, nkr@narvalib.ee.

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