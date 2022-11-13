Карис: отцовство могло бы побуждать нас быть лучшей версией самих себя

В своей праздничной речи в Рапласком доме культуры Карис упомянул и собственного отца Андреса: "Для него все повседневные вещи – картошка, ванная, чердак или сарай – были полосой разгона для стихотворений с сумасшедшими поворотами".

"Отец никогда не водил машину, но с пассажирского сиденья пел чарующие джазовые и блюзовые партии маме, которая крутила руль. Да, многие не пишут стихов, но отцовство могло бы побуждать нас быть лучшей версией самих себя. У детей не бывает будней, у них всё особенное. И отцовство могло бы придавать повседневности особое дыхание", – рассказал Карис.