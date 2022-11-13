Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте премьер-министра.
"Я тронута до слез видеть возвращение свободы в Херсон, украинцев, обнимающих своих солдат, и поднятые сине-желтые флаги", – написала Каллас, передаёт rus.err.ee.
Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте премьер-министра.
"Я тронута до слез видеть возвращение свободы в Херсон, украинцев, обнимающих своих солдат, и поднятые сине-желтые флаги", – написала Каллас, передаёт rus.err.ee.
"Эстонцы с гордостью и глубоким чувством солидарности и поддержки наблюдают за вашей храбростью", – добавила премьер-министр Эстонии.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отреагировала на освобождение Херсона.
Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте премьер-министра.
"Я тронута до слез видеть возвращение свободы в Херсон, украинцев, обнимающих своих солдат, и поднятые сине-желтые флаги", – написала Каллас.
"Эстонцы с гордостью и глубоким чувством солидарности и поддержки наблюдают за вашей храбростью", – добавила премьер-министр Эстонии.
Главным событием прошедшей недели стало возвращение Херсона под контроль Украины, которое произошло на следующий день после ухода российских войск и представителей оккупационной администрации из этого города, напоминает DW. В пятницу, 11 ноября, российские силы продолжали попытки удержать территории соседней страны, остающиеся под их контролем, ВСУ ведут контрнаступление.