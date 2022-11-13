"Эстонцы с гордостью и глубоким чувством солидарности и поддержки наблюдают за вашей храбростью", – добавила премьер-министр Эстонии.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отреагировала на освобождение Херсона.

Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте премьер-министра.

"Я тронута до слез видеть возвращение свободы в Херсон, украинцев, обнимающих своих солдат, и поднятые сине-желтые флаги", – написала Каллас.

"Эстонцы с гордостью и глубоким чувством солидарности и поддержки наблюдают за вашей храбростью", – добавила премьер-министр Эстонии.