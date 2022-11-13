В центре Стамбула произошел взрыв, есть погибшие и раненые

В результате есть погибшие и раненые, заявил губернатор Стамбула Али Ерликая. По его словам, взрыв произошел в 16:20, передает Meduza.

CNN Turk сообщает со ссылкой на своего корреспондента об 11 пострадавших. Официальных данных о погибших пока нет.