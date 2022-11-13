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В центре Стамбула произошел взрыв, есть погибшие и раненые

Северное побережье
В центре Стамбула произошел взрыв, есть погибшие и раненые
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Улица в Стамбуле, Иссюстративаная фото.
Улица в Стамбуле, Иссюстративаная фото. Фото: JUSS SASKA

В Стамбуле на популярной туристической улице Истикляль произошел взрыв. На кадрах с места происшествия видно лежащих на земле людей, сообщает rus.err.ee.

В результате есть погибшие и раненые, заявил губернатор Стамбула Али Ерликая. По его словам, взрыв произошел в 16:20, передает Meduza.

CNN Turk сообщает со ссылкой на своего корреспондента об 11 пострадавших. Официальных данных о погибших пока нет.

На одном из опубликованных видео, запечатлевшем момент взрыва издалека, видно, то в момент происшествия на улице было много людей.

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