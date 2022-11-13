В Стамбуле на популярной туристической улице Истикляль произошел взрыв. На кадрах с места происшествия видно лежащих на земле людей, сообщает rus.err.ee.
В центре Стамбула произошел взрыв, есть погибшие и раненые
В центре Стамбула произошел взрыв, есть погибшие и раненые
В результате есть погибшие и раненые, заявил губернатор Стамбула Али Ерликая. По его словам, взрыв произошел в 16:20, передает Meduza.
CNN Turk сообщает со ссылкой на своего корреспондента об 11 пострадавших. Официальных данных о погибших пока нет.
На одном из опубликованных видео, запечатлевшем момент взрыва издалека, видно, то в момент происшествия на улице было много людей.
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