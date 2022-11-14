Кристина Каллас критически отозвалась об инициативе минюста по поводу языковых требований к депутатам

"Если у всех кандидатов начнут спрашивать документ, подтверждающий знание эстонского языка, то такие кандидаты, как я, должны будут предъявить аттестат об окончании средней школы, подтверждающий, что я закончила эстоноязычную школу", - сказала Каллас.

"Это чрезмерно раздутая, чрезмерно бюрократизированная мера, учитывая, что у нас проблема только с двумя [городскими] собраниями. У нас есть проблема с городскими собраниями Нарвы и Силламяэ, работа которых ведется не на эстонском языке. А учитывая, что эту проблему можно решить и другим способом, я думаю, что то, что сейчас предложила министр юстиции, просто не выполнит своей цели. Добавится больше бюрократии, а результата не будет", - прокомментировала Каллас.