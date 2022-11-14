Похитители кабеля опять действовали в Кохтла-Нымме и Кивиыли

Ранее сообщалось, что 10 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Соо в Кивиыли было украдено около 46 метров кабеля. Общий ущерб - 1000 евро. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

В этом году в районе Кивиыли произошло уже несколько краж кабеля. В ночь на 26 октября преступники взломали и похитили кабели связи в кабельной канализации "Telia", оставив сотни домов в Ида-Вирумаа без подключения к интернету и телевидения. В некоторых районах также была нарушена услуга мобильной связи "Telia".