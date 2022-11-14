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Аувереская электростанция после ремонта снова заработает на этой неделе

Эрик Калда
Аувереская электростанция после ремонта снова заработает на этой неделе
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Аувереская электростанция.
Аувереская электростанция. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Работы по техобслуживанию и модернизации Аувереской электростанции подходят к завершению и на этой неделе она вновь будет запущена, сообщил представитель Eesti Energia.

"Во время остановки Аувереской электростанции было проведено ежегодное техническое обслуживание, необходимое для поддержания работы станции, а также установлены новые теплообменники, то есть решена проблема, оставленная строителем станции. Эти работы повышают надежность электростанции до 90% и помогают значительно снизить вероятность непредвиденных сбоев", - сказал пресс-секретарь Eesti Energia Маттиас Кайв.

Он добавил, что помимо замены двух упомянутых теплообменников, также планируется обновить существующую систему подачи топлива.

За девять месяцев этого года электростанция в Аувере произвела 1,13 ТВтч электроэнергии, что составляет примерно пятую часть всей электроэнергии, произведенной в Эстонии за тот же период времени, и столько же, сколько суммарно произвели четыре старых блока Enefit Power.

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