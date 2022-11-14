Работы по техобслуживанию и модернизации Аувереской электростанции подходят к завершению и на этой неделе она вновь будет запущена, сообщил представитель Eesti Energia.
Аувереская электростанция после ремонта снова заработает на этой неделе
"Во время остановки Аувереской электростанции было проведено ежегодное техническое обслуживание, необходимое для поддержания работы станции, а также установлены новые теплообменники, то есть решена проблема, оставленная строителем станции. Эти работы повышают надежность электростанции до 90% и помогают значительно снизить вероятность непредвиденных сбоев", - сказал пресс-секретарь Eesti Energia Маттиас Кайв.
Он добавил, что помимо замены двух упомянутых теплообменников, также планируется обновить существующую систему подачи топлива.
За девять месяцев этого года электростанция в Аувере произвела 1,13 ТВтч электроэнергии, что составляет примерно пятую часть всей электроэнергии, произведенной в Эстонии за тот же период времени, и столько же, сколько суммарно произвели четыре старых блока Enefit Power.