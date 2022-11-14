Аувереская электростанция после ремонта снова заработает на этой неделе

"Во время остановки Аувереской электростанции было проведено ежегодное техническое обслуживание, необходимое для поддержания работы станции, а также установлены новые теплообменники, то есть решена проблема, оставленная строителем станции. Эти работы повышают надежность электростанции до 90% и помогают значительно снизить вероятность непредвиденных сбоев", - сказал пресс-секретарь Eesti Energia Маттиас Кайв.

Он добавил, что помимо замены двух упомянутых теплообменников, также планируется обновить существующую систему подачи топлива.