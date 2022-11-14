Пн, 14.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Кризис власти в Кохтла-Ярве усугубляется: председатель горсобрания не избран

Эрик Гамзеев
, журналист
Кризис власти в Кохтла-Ярве усугубляется: председатель горсобрания не избран
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
В понедельник Эдуард Одинец отозвал проект по выборам председателя горсобрания, так как после провала коалиционных переговоров он, вероятно, не получил бы необходимых для избрания 13 голосов поддержки.
В понедельник Эдуард Одинец отозвал проект по выборам председателя горсобрания, так как после провала коалиционных переговоров он, вероятно, не получил бы необходимых для избрания 13 голосов поддержки. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кризис власти в Кохтла-Ярве, спровоцированный коррупционным скандалом, обостряется: коалиционные переговоры между соцдемами, Центристской партией и избирательным союзом "Restart" сорвались, а в понедельник не был избран и новый председатель горсобрания.

Выборы нового председателя горсобрания, которые значились в повестке дня внеочередной сессии Кохтла-Ярвеского горсобрания в понедельник, были отменены, потому что пять соцдемов, представивших проект, отозвали его в начале заседания. Точно так же с повестки дня были сняты и большинство других вопросов, которые касались, например, назначения компенсации председателю горсобрания и избрания председателей трех комиссий горсобрания.

Переговоры успехом не увенчались

Ключевые слова

Pекомендуем

Читать также
Актуально

Читать также

Наверх