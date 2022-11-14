Кризис власти в Кохтла-Ярве, спровоцированный коррупционным скандалом, обостряется: коалиционные переговоры между соцдемами, Центристской партией и избирательным союзом "Restart" сорвались, а в понедельник не был избран и новый председатель горсобрания.
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Кризис власти в Кохтла-Ярве усугубляется: председатель горсобрания не избран
Кризис власти в Кохтла-Ярве усугубляется: председатель горсобрания не избран
Выборы нового председателя горсобрания, которые значились в повестке дня внеочередной сессии Кохтла-Ярвеского горсобрания в понедельник, были отменены, потому что пять соцдемов, представивших проект, отозвали его в начале заседания. Точно так же с повестки дня были сняты и большинство других вопросов, которые касались, например, назначения компенсации председателю горсобрания и избрания председателей трех комиссий горсобрания.