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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему центр Йыхви погрузился в темноту?

Северное побережье
Почему центр Йыхви погрузился в темноту?
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Айво Тамм.
Айво Тамм. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В центре города Йыхви на прошлой неделе пропало уличное освещение на променаде и частично - на Нарвском шоссе.

Специалист Йыхвиского волостного управления по хозяйственным вопросам АЙВО ТАММ:

- Какой-то темы экономии электроэнергии тут не было, речь шла о технической неисправности. Причиной стала неправильная регулировка: датчик был установлен под таким углом, что когда автомобильные фары светили на него с парковки на центральной площади, то автоматика тут же отключала уличное освещение. Сначала потребовалось время, чтобы найти причину, но обслуживающая фирма в конце концов ее установила и привела систему в порядок. Теперь проблем больше не должно быть.

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