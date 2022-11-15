ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему центр Йыхви погрузился в темноту?

- Какой-то темы экономии электроэнергии тут не было, речь шла о технической неисправности. Причиной стала неправильная регулировка: датчик был установлен под таким углом, что когда автомобильные фары светили на него с парковки на центральной площади, то автоматика тут же отключала уличное освещение. Сначала потребовалось время, чтобы найти причину, но обслуживающая фирма в конце концов ее установила и привела систему в порядок. Теперь проблем больше не должно быть.