В Кохтла-Ярве в субботу в четвертый раз стартовал кинофестиваль "KinoFF". В первый день открылись две выставки - керамика учеников Ахтмеской школы искусств и куклы Светланы Ветровой. Самый большой интерес вызвало модное шоу - в зале Кохтла-Ярвеского центра культуры почти не осталось свободных мест.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ На модном шоу "KinoFF": современность и винтаж
На модном шоу "KinoFF": современность и винтаж
Как подчеркнула продюсер кинофестиваля Яна Будковская, "Kinoff Fashion Show" - это уникальный проект для дизайнеров-модельеров, которые мыслят нестандартно и новаторски. Это одно из самых красочных фестивальных мероприятий в Ида-Вирумаа, которое развивается вместе со зрителями, способствуя продвижению как уже известных в Эстонии, так и молодых дизайнеров.