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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ На модном шоу "KinoFF": современность и винтаж

Ирина Кивисельг
, журналист
На модном шоу "KinoFF": современность и винтаж
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Марина Теэ (в центре) не создает одежду, но ее образы из винтажной коллекции восхищают.
Марина Теэ (в центре) не создает одежду, но ее образы из винтажной коллекции восхищают. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве в субботу в четвертый раз стартовал кинофестиваль "KinoFF". В первый день открылись две выставки - керамика учеников Ахтмеской школы искусств и куклы Светланы Ветровой. Самый большой интерес вызвало модное шоу - в зале Кохтла-Ярвеского центра культуры почти не осталось свободных мест.

Как подчеркнула продюсер кинофестиваля Яна Будковская, "Kinoff Fashion Show" - это уникальный проект для дизайнеров-модельеров, которые мыслят нестандартно и новаторски. Это одно из самых красочных фестивальных мероприятий в Ида-Вирумаа, которое развивается вместе со зрителями, способствуя продвижению как уже известных в Эстонии, так и молодых дизайнеров. 

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