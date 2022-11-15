ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ На модном шоу "KinoFF": современность и винтаж

Как подчеркнула продюсер кинофестиваля Яна Будковская, "Kinoff Fashion Show" - это уникальный проект для дизайнеров-модельеров, которые мыслят нестандартно и новаторски. Это одно из самых красочных фестивальных мероприятий в Ида-Вирумаа, которое развивается вместе со зрителями, способствуя продвижению как уже известных в Эстонии, так и молодых дизайнеров.