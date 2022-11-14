В субботу были установлены новые температурные рекорды ноября

В Нарве в субботу метеостанция зафиксировала новый рекорд в 13,5 градуса, что на один градус превысило температуру предыдущего самого теплого дня в ноябре. По данным Агентства по окружающей среде, предыдущие рекорды были зафиксированы 4 ноября 1930 года и 3 ноября 2015 года.

В Йыхви в субботу было на 0,1 градуса теплее, чем в Нарве. Однако 13,6 градуса стали повторением ноябрьского рекорда тепла для Йыхви, ведь такая же температура была измерена два года назад, 3 ноября.