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В субботу были установлены новые температурные рекорды ноября

Эрик Гамзеев
, журналист
В субботу были установлены новые температурные рекорды ноября
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В субботу в 13.30 придорожный термометр на въезде в Ахтмескую часть города Кохтла-Ярве показывал целых 15 градусов, но в качестве рекордов учитываются только температуры, измеренные официальными метеостанциями, которые в тот же день в Йыхви зафиксировали 13,6 градуса.
В субботу в 13.30 придорожный термометр на въезде в Ахтмескую часть города Кохтла-Ярве показывал целых 15 градусов, но в качестве рекордов учитываются только температуры, измеренные официальными метеостанциями, которые в тот же день в Йыхви зафиксировали 13,6 градуса. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В субботу в Нарве был установлен новый ноябрьский рекорд тепла, Йыхви повторил предыдущий "пиковый результат".

В Нарве в субботу метеостанция зафиксировала новый рекорд в 13,5 градуса, что на один градус превысило температуру предыдущего самого теплого дня в ноябре. По данным Агентства по окружающей среде, предыдущие рекорды были зафиксированы 4 ноября 1930 года и 3 ноября 2015 года.

В Йыхви в субботу было на 0,1 градуса теплее, чем в Нарве. Однако 13,6 градуса стали повторением ноябрьского рекорда тепла для Йыхви, ведь такая же температура была измерена два года назад, 3 ноября.

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