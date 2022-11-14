В субботу в Нарве был установлен новый ноябрьский рекорд тепла, Йыхви повторил предыдущий "пиковый результат".
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В субботу были установлены новые температурные рекорды ноября
В субботу были установлены новые температурные рекорды ноября
В Нарве в субботу метеостанция зафиксировала новый рекорд в 13,5 градуса, что на один градус превысило температуру предыдущего самого теплого дня в ноябре. По данным Агентства по окружающей среде, предыдущие рекорды были зафиксированы 4 ноября 1930 года и 3 ноября 2015 года.
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