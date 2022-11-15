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Михкель Нестор: Эстонская экономика переживет спад

Михкель Нестор
, экономический аналитик SEB
Михкель Нестор: Эстонская экономика переживет спад
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Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB Фото: Madis Veltman

Недавно обновленный экономический прогноз SEB предсказывает крошечный рост экономики Эстонии на 2023 год. Прежде всего, это выражает оптимизм относительно прочности фундамента нашей экономики.

Хотя тучи над экономикой, кажется, сгущаются все больше, прогноз ВВП Эстонии на 2023 год не сильно изменился. Если раньше мы ожидали маргинального экономического роста в 0,5% на следующий год, то теперь еще чуть меньше - 0,3%. Почти нулевой рост, но и это кажется слишком оптимистичным - в экономике ведь все плохо?!

Действительно, в нынешних условиях даже рост на 0,3% следует считать скорее оптимистичным сценарием. Особенно в том контексте, что экономике наших основных торговых партнеров, Финляндии и Швеции, прогнозируется рецессия (хотя тоже незначительная). Ведь экономика Эстонии в общем случае движется в такт экономике соседей, и если у них дела пойдут плохо, то же может ожидать и нас. К счастью, на экономику Эстонии влияют и другие факторы.

Экспорт в Скандинавию падает

Что касается перспектив эстонских экспортеров в Северных странах, то ситуация уже сейчас неважная. Последняя статистика внешней торговли за сентябрь показала, правда, рост на 14% в евро, но это на фоне роста индекса экспортных цен на 23%. В постоянных ценах, т.е. при измерении по объему, это означает значительное падение экспорта товаров.

Основной причиной снижения экспорта является спад на рынках недвижимости Северных стран. Пока процентные ставки были близки к нулю, вложение денег в недвижимость казалось очень желанным. Можно было получать доход от сдачи недвижимости в аренду, но основная надежда возлагалась на увеличение ее стоимости.

До сих пор ставка на это также себя оправдывала. Если сравнить цены на шведскую жилую недвижимость в нынешнем марте с периодом двухлетней давности, то ее стоимость выросла почти на 25%. К настоящему времени ветры повернулись. По сравнению с пиковым уровнем, достигнутым в марте, к сентябрю цены на жилье в Швеции упали на 11%, а в столице Стокгольме - чуть больше. В результате покупатели, мягко говоря, заняли выжидательную позицию и отложили покупку жилья, что только усиливает падение цен.

Такая ситуация также приостановила развитие недвижимости. Количество новых разрешений на строительство жилой недвижимости уже во втором квартале было на 22% ниже, чем год назад. Особенно осложняет перспективы тот факт, что рынок недвижимости сбавил обороты не только в Швеции, но и в Финляндии и Норвегии. Такая перспектива очень безрадостна для многих эстонских компаний-экспортеров, потому что, например, в случае с мебелью и готовыми домами на эти три страны приходилось более половины общего объема экспорта в прошлом году.

Внутреннее потребление переживет короткий кризис

Но как экономика все еще может расти? Причиной этого является прежде всего сила самой эстонской экономики. Те, кто ищет в происходящем сейчас параллели с предыдущим большим экономическим кризисом, будут жестоко разочарованы - их, по сути, нет. Нет никаких признаков ралли сверхпотребления, которое тогда происходило с помощью иностранных заемных денег. 

"Будем надеяться, что другим станет тяжко раньше нас, и центральный банк снова откроет кошелек".

Михкель Нестор, экономический аналитик SEB

Если на пике 2008 года кредитный портфель резидентов Эстонии превышал их банковские вклады на 80%, то сейчас у нас на счетах значительно больше денег, чем выданных займов. Для тех, кому не нравятся такие старые сравнения: последние два года также сопровождались значительным ростом депозитов, что оставляет нам приличный буфер, чтобы справиться с предстоящими трудными временами.

Помимо сбережений, по-прежнему быстро растут зарплаты. По данным Налогово-таможенного департамента, средняя заработная плата в сентябре была на 12,3% выше, чем в прошлом году. Как бы невероятно это ни казалось, но по меньшей мере в сентябре также увеличилась занятость, из-за чего рост всего фонда оплаты труда составил более 14%.

Правда, последние несколько недель принесли сообщения о сокращениях, но, конечно, нельзя сказать, что это происходит массово. В настоящий момент снижение спроса и, следовательно, потребности в рабочей силе ощущают в первую очередь промышленность, особенно предприятия, чей бизнес ориентирован на строительный рынок Северных стран. Согласно последнему исследованию конъюнктуры, промышленность также была единственным сектором, в котором явно пессимистично оценивают будущую потребность в рабочей силе. Индексы спроса на рабочую силу в строительстве и розничной торговле отрицательны, но в незначительной степени. Однако в сфере услуг по-прежнему гораздо больше предприятий, желающих нанять сотрудников, чем тех, кто планирует сокращать штат.

Сохраняющаяся потребность в рабочей силе в сфере услуг также характеризует то, почему эстонская экономика переживет непродолжительный кризис: денег много, люди, желающие работать, работают, и поскольку доход сохраняется, никто не станет значительно сокращать свое потребление.

Более продолжительный и глубокий спад подкосил бы и эстонскую экономику

Конечно, реализация нынешних "оптимистичных" 0,3% не гарантирована, а сценарии риска намного хуже. Текущий прогноз основан на надежде, что рецессия наших торговых партнеров не продлится слишком долго и не будет слишком глубокой. При поддержке внутреннего потребления мы сможем пережить лишь короткий период.

Риском, несомненно, является и расширение волны сокращений в промышленном секторе. В прошлом году в этом секторе было занято 18% эстонских работников, и массовые сокращения и потеря доходов могли бы перенестись оттуда на другие секторы. С другой стороны, способность многих стран еврозоны справиться со спадом значительно более ограничена, чем у нас.

Так что будем надеяться, что другим станет тяжело раньше нас, и центральный банк снова откроет кошелек. Вопрос в том, как далеко это уведет нас от следующего кризиса.

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