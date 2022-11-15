Михкель Нестор: Эстонская экономика переживет спад

До сих пор ставка на это также себя оправдывала. Если сравнить цены на шведскую жилую недвижимость в нынешнем марте с периодом двухлетней давности, то ее стоимость выросла почти на 25%. К настоящему времени ветры повернулись. По сравнению с пиковым уровнем, достигнутым в марте, к сентябрю цены на жилье в Швеции упали на 11%, а в столице Стокгольме - чуть больше. В результате покупатели, мягко говоря, заняли выжидательную позицию и отложили покупку жилья, что только усиливает падение цен.

Такая ситуация также приостановила развитие недвижимости. Количество новых разрешений на строительство жилой недвижимости уже во втором квартале было на 22% ниже, чем год назад. Особенно осложняет перспективы тот факт, что рынок недвижимости сбавил обороты не только в Швеции, но и в Финляндии и Норвегии. Такая перспектива очень безрадостна для многих эстонских компаний-экспортеров, потому что, например, в случае с мебелью и готовыми домами на эти три страны приходилось более половины общего объема экспорта в прошлом году.

Внутреннее потребление переживет короткий кризис