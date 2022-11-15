Недавно обновленный экономический прогноз SEB предсказывает крошечный рост экономики Эстонии на 2023 год. Прежде всего, это выражает оптимизм относительно прочности фундамента нашей экономики.
Михкель Нестор: Эстонская экономика переживет спад
Хотя тучи над экономикой, кажется, сгущаются все больше, прогноз ВВП Эстонии на 2023 год не сильно изменился. Если раньше мы ожидали маргинального экономического роста в 0,5% на следующий год, то теперь еще чуть меньше - 0,3%. Почти нулевой рост, но и это кажется слишком оптимистичным - в экономике ведь все плохо?!
Действительно, в нынешних условиях даже рост на 0,3% следует считать скорее оптимистичным сценарием. Особенно в том контексте, что экономике наших основных торговых партнеров, Финляндии и Швеции, прогнозируется рецессия (хотя тоже незначительная). Ведь экономика Эстонии в общем случае движется в такт экономике соседей, и если у них дела пойдут плохо, то же может ожидать и нас. К счастью, на экономику Эстонии влияют и другие факторы.
Экспорт в Скандинавию падает
Что касается перспектив эстонских экспортеров в Северных странах, то ситуация уже сейчас неважная. Последняя статистика внешней торговли за сентябрь показала, правда, рост на 14% в евро, но это на фоне роста индекса экспортных цен на 23%. В постоянных ценах, т.е. при измерении по объему, это означает значительное падение экспорта товаров.
Основной причиной снижения экспорта является спад на рынках недвижимости Северных стран. Пока процентные ставки были близки к нулю, вложение денег в недвижимость казалось очень желанным. Можно было получать доход от сдачи недвижимости в аренду, но основная надежда возлагалась на увеличение ее стоимости.
До сих пор ставка на это также себя оправдывала. Если сравнить цены на шведскую жилую недвижимость в нынешнем марте с периодом двухлетней давности, то ее стоимость выросла почти на 25%. К настоящему времени ветры повернулись. По сравнению с пиковым уровнем, достигнутым в марте, к сентябрю цены на жилье в Швеции упали на 11%, а в столице Стокгольме - чуть больше. В результате покупатели, мягко говоря, заняли выжидательную позицию и отложили покупку жилья, что только усиливает падение цен.
Такая ситуация также приостановила развитие недвижимости. Количество новых разрешений на строительство жилой недвижимости уже во втором квартале было на 22% ниже, чем год назад. Особенно осложняет перспективы тот факт, что рынок недвижимости сбавил обороты не только в Швеции, но и в Финляндии и Норвегии. Такая перспектива очень безрадостна для многих эстонских компаний-экспортеров, потому что, например, в случае с мебелью и готовыми домами на эти три страны приходилось более половины общего объема экспорта в прошлом году.
Внутреннее потребление переживет короткий кризис
Но как экономика все еще может расти? Причиной этого является прежде всего сила самой эстонской экономики. Те, кто ищет в происходящем сейчас параллели с предыдущим большим экономическим кризисом, будут жестоко разочарованы - их, по сути, нет. Нет никаких признаков ралли сверхпотребления, которое тогда происходило с помощью иностранных заемных денег.
"Будем надеяться, что другим станет тяжко раньше нас, и центральный банк снова откроет кошелек".
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Если на пике 2008 года кредитный портфель резидентов Эстонии превышал их банковские вклады на 80%, то сейчас у нас на счетах значительно больше денег, чем выданных займов. Для тех, кому не нравятся такие старые сравнения: последние два года также сопровождались значительным ростом депозитов, что оставляет нам приличный буфер, чтобы справиться с предстоящими трудными временами.
Помимо сбережений, по-прежнему быстро растут зарплаты. По данным Налогово-таможенного департамента, средняя заработная плата в сентябре была на 12,3% выше, чем в прошлом году. Как бы невероятно это ни казалось, но по меньшей мере в сентябре также увеличилась занятость, из-за чего рост всего фонда оплаты труда составил более 14%.
Правда, последние несколько недель принесли сообщения о сокращениях, но, конечно, нельзя сказать, что это происходит массово. В настоящий момент снижение спроса и, следовательно, потребности в рабочей силе ощущают в первую очередь промышленность, особенно предприятия, чей бизнес ориентирован на строительный рынок Северных стран. Согласно последнему исследованию конъюнктуры, промышленность также была единственным сектором, в котором явно пессимистично оценивают будущую потребность в рабочей силе. Индексы спроса на рабочую силу в строительстве и розничной торговле отрицательны, но в незначительной степени. Однако в сфере услуг по-прежнему гораздо больше предприятий, желающих нанять сотрудников, чем тех, кто планирует сокращать штат.
Сохраняющаяся потребность в рабочей силе в сфере услуг также характеризует то, почему эстонская экономика переживет непродолжительный кризис: денег много, люди, желающие работать, работают, и поскольку доход сохраняется, никто не станет значительно сокращать свое потребление.
Более продолжительный и глубокий спад подкосил бы и эстонскую экономику
Конечно, реализация нынешних "оптимистичных" 0,3% не гарантирована, а сценарии риска намного хуже. Текущий прогноз основан на надежде, что рецессия наших торговых партнеров не продлится слишком долго и не будет слишком глубокой. При поддержке внутреннего потребления мы сможем пережить лишь короткий период.
Риском, несомненно, является и расширение волны сокращений в промышленном секторе. В прошлом году в этом секторе было занято 18% эстонских работников, и массовые сокращения и потеря доходов могли бы перенестись оттуда на другие секторы. С другой стороны, способность многих стран еврозоны справиться со спадом значительно более ограничена, чем у нас.
Так что будем надеяться, что другим станет тяжело раньше нас, и центральный банк снова откроет кошелек. Вопрос в том, как далеко это уведет нас от следующего кризиса.