Авели Уусталу начала сезон многообещающе

В спринте 1,4 км, где стартовали 46 участниц, Уусталу показала 15-е время. Победившей в предварительном заезде немке Виктории Карл, ставшей нынче олимпийской чемпионкой в командном спринте, Уусталу уступила 13,5 секунды, но все же стала самой быстрой среди эстонских лыжниц. Туули Теэс она обогнала более чем на семь секунд. Дальше четвертьфинала Уусталу не прошла и в конечном итоге заняла 21-е место.

В соревновании спринтеров участвовали представители таких сильнейших лыжных стран, как Финляндия, Норвегия, Германия, Швеция и Австрия, однако с представительными составами на старт вышли немцы и австрийцы.

Сосредоточившаяся в последние сезоны больше на спринте Уусталу участвовала в субботу в Олосе также в гонке классическим стилем на 10 км. В ней она заняла 47-е место среди 77 участниц. Победительнице - немке Катарине Хенниг - она уступила около трех с половиной минут. Напарница по сборной Йоханна Удрас оказалась на 0,7 секунды быстрее Уусталу.

Перед соревнованием Уусталу сообщила, что тренировалась в конце октября в Центральной Швеции в Идре. "Тренировки проходили по плану, лыжная форма все больше улучшалась", - отметила она, добавив, что и судя по пройденным в конце октября у спортивного врача тестам, ее физические показатели по сравнению с прошлой осенью улучшились, что воодушевляет ее на начинающийся сезон.