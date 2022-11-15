Скорая помощь часто оказывает лишь транспортную услугу

- Я вижу, что потребность в помощи у людей изменилась и за всем этим кроется более широкая социальная проблема, охватывающая всю систему здравоохранения. Главная проблема в том, что людям некуда сейчас обратиться со своими заботами, вот и звонят по телефону экстренной помощи 112 и вызывают скорую помощь, - отметила Сепп.

Она привела пример, что часто скорую помощь вызывают пожилые люди, так как ощущают слабость или плохое самочувствие, либо давление у них высокое или низкое. "Должна ли выезжать к ним скорая помощь? Нет. Но получат ли они помощь откуда-то еще? Опять же нет. То есть при нынешней системе скорой помощи приходится выезжать, чтобы подержать пожилого человека за руку и побеседовать, дать совет, наклеить пластырь, дать лекарства или сделать что-то еще. Систему надо пересмотреть, ведь в таких случаях пожилым людям успешно помогла бы также семейная медсестра, опорное лицо или работник социальной сферы", - сказала Сепп.