Скорой помощи зачастую приходится исполнять роль оказывающего услугу такси, а бригаде скорой помощи - выполнять социальную работу, сказала руководитель Идаского центра тревоги Мари-Лийз Сепп.
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Скорая помощь часто оказывает лишь транспортную услугу
Скорая помощь часто оказывает лишь транспортную услугу
- Я вижу, что потребность в помощи у людей изменилась и за всем этим кроется более широкая социальная проблема, охватывающая всю систему здравоохранения. Главная проблема в том, что людям некуда сейчас обратиться со своими заботами, вот и звонят по телефону экстренной помощи 112 и вызывают скорую помощь, - отметила Сепп.