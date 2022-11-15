Ида-вируские футболисты выиграли в первой лиге после четырехмесячной паузы

"Alliance" повел в счете уже на второй минуте после гола Вадима Великанова, затем Данила Цыганков увеличил разрыв в счете. В начале второго тайма пайдесцы забили ответный гол, однако в конце встречи Роланд и Рамаз Кардава закрепили преимущество ида-вируской команды.

Руководитель "FC Alliance" Андрей Шкалета надеется, что эта победа придаст молодым футболистам в решающих переходных играх уверенности в себе, которая неизбежно начала исчезать, когда команда оказалась на волне проигрышей. В последний раз до этого команда выиграла в начале июля. Затем последовали одна ничья и целых 15 поражений.

"Alliance" закончил сезон с 27 очками на восьмом месте, первым избежав прямого вылета из первой лиги.

По словам Шкалеты, молодой команде стало трудно, так как летом она лишилась нескольких лидеров. Опытный российский вратарь Владимир Отмахов был, по его словам, будто половиной команды, эффективно руководя также всей линией обороны. Равноценной замены не удалось найти также нападающему Михаилу Орлову, перешедшему в клуб первой чешской лиги, но, по словам Шкалеты, уже вернувшемуся оттуда в качестве свободного агента. Кроме того, несколько игроков захотели посвятить себя футзалу. "Оборона ослабела и хорошего бомбардира у нас тоже не было", - коротко резюмировал Шкалета причины очень плохой второй половины сезона.

В переходных играх команда встретится с занявшим третье место на уровне "В" первой лиги таллиннским "Kalev U21". Под руководством своего главного тренера - бывшего нападающего эстонской сборной Атса Пурье - команда "Kalev U21" в конце сезона выступала мощно. Первая переходная игра состоится уже в эту среду, 16 ноября в 19 часов на Кохтла-Ярвеском поле с искусственным покрытием на Ярвекюла теэ. Повторная встреча - в воскресенье в Таллинне.