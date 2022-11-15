Йыхви планирует возобновить поддержку ремонта фасадов

В волостном бюджете на этот год было предусмотрено 50000 евро на поддержку квартирных товариществ в ремонте фасадов, но весной волостное собрание решило вместо этого направить деньги спортивной школе на покрытие коммунальных расходов и расходов на содержание стадиона.