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Йыхви планирует возобновить поддержку ремонта фасадов

Эрик Калда
, журналист
Йыхви планирует возобновить поддержку ремонта фасадов
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Квартирные товарищества на улице Яама в прошлом году начали получать уведомления от волостного управления с напоминанием об их обязанности привести в порядок внешний вид своих домов.
Квартирные товарищества на улице Яама в прошлом году начали получать уведомления от волостного управления с напоминанием об их обязанности привести в порядок внешний вид своих домов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Йыхвиском волостном собрании снова на повестке дня план поддержать в следующем году квартирные товарищества и частных собственников в приведении в порядок фасадов домов.

В волостном бюджете на этот год было предусмотрено 50000 евро на поддержку квартирных товариществ в ремонте фасадов, но весной волостное собрание решило вместо этого направить деньги спортивной школе на покрытие коммунальных расходов и расходов на содержание стадиона.

Поддержка вызывает разногласия

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