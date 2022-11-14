Глава МВД Ляэнеметс: граждан Эстонии, воюющих за Россию, следует лишить гражданства

Ляэнеметс сказал, что правительство прямо заявило уже после того, как была объявлена ​​первая российская мобилизация, что те, кто решит покинуть Эстонию, чтобы воевать за Россию, больше могут не вернуться в Эстонию, пишет "Делфи". „Этот принцип остается в силе“, — сказал Ляэнеметс.

Однако теперь президент России Владимир Путин объявил, что люди с иностранным гражданством также могут присоединиться к мобилизации, а это означает, что практически каждый может пойти воевать за Россию.

Министр Ляэнеметс подчеркнул, что если гражданин Эстонии решит пойти воевать за Россию, это наказывается по уголовному кодексу лишением свободы. „У нас в Эстонии нулевая толерантность по отношению к войне на стороне России, и здесь нет места для переговоров“, — сказал Ляэнеметс и добавил, что во многих случаях гражданство может быть аннулировано.