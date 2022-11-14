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Местами Эстонию накрыл густой туман

Erik Kalda
, ajakirjanik
Местами Эстонию накрыл густой туман
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Туман. Иллюстративное фото.
Туман. Иллюстративное фото. Фото: Marianne Loorents / Virumaa Teataja

Сегодня вечером на некоторых дорогах Эстонии водителям снова трудно ориентироваться: туман с наступлением темноты стал таким, что местами ничего невозможно увидеть.

Уже утром было выпущено предупреждение, что к вечеру над страной распространится туман и видимость еще больше ухудшится.

Ночью местами температура воздуха и дорог упадет до минусовой, а на влажных от тумана дорожных покрытиях образуется иней. Опасность гололеда больше в Северной Эстонии, опасность сохранится до утра.

По данным Агентства окружающей среды, завтра в Эстонии ожидается облачная погода, будет лить дождь. В Восточной Эстонии также мокрый снег, температура воздуха – от 2 до 8 градусов.

Согласно прогнозу, в концу недели температура воздуха опустится до минусовых значений, местами ожидается снегопад.

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