Сегодня вечером на некоторых дорогах Эстонии водителям снова трудно ориентироваться: туман с наступлением темноты стал таким, что местами ничего невозможно увидеть.
Местами Эстонию накрыл густой туман
Местами Эстонию накрыл густой туман
Уже утром было выпущено предупреждение, что к вечеру над страной распространится туман и видимость еще больше ухудшится.
Ночью местами температура воздуха и дорог упадет до минусовой, а на влажных от тумана дорожных покрытиях образуется иней. Опасность гололеда больше в Северной Эстонии, опасность сохранится до утра.
По данным Агентства окружающей среды, завтра в Эстонии ожидается облачная погода, будет лить дождь. В Восточной Эстонии также мокрый снег, температура воздуха – от 2 до 8 градусов.
Согласно прогнозу, в концу недели температура воздуха опустится до минусовых значений, местами ожидается снегопад.