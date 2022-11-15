Эстония уступила Латвии лидерство по неравенству зарплат мужчин и женщин

Согласно данным, опубликованным к Европейскому дню равной оплаты труда, средняя почасовая оплата труда женщин в Эстонии на 21,1% ниже, чем у мужчин, а в Латвии – на 22,3%. В 2020 году, за который имеются последние данные, средний показатель по ЕС составил 13%, пишет ERR.

Эти данные означают, что в Европейском союзе женщинам нужно работать на 1,5 месяца дольше, чтобы получить такой же годовой оклад, как у мужчин. То есть если мужчина зарабатывает 1 евро, женщина за такое же время получает 87 центов.

При этом разрыв в оплате труда мужчин и женщин за десять лет сократился на 2,8 процентных пункта: в 2010 году средний показатель по ЕС составлял 15,8%.

Разрыв в оплате труда в Эстонии составлял 26,6% в 2010 году и увеличился до 29,9% в 2013 году, после чего начал неуклонно сокращаться.

В 2019 году разрыв в оплате труда составлял 21,7% в Эстонии и 21,2% в Латвии, но к 2020 году в Латвии разрыв увеличился, а в Эстонии уменьшился.