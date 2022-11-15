Вт, 15.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Преступникам не удалось в Пюсси украсть кабель, но нанесен большой ущерб

Эрик Калда
Преступникам не удалось в Пюсси украсть кабель, но нанесен большой ущерб
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кабель связи. Илльстративное фото.
Кабель связи. Илльстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

14 ноября в полицию поступило сообщение о том, что была предпринята попытка кражи кабеля путем проникновения на территорию на Майдла теэ в городе Пюсси, однако попытка кражи не удалась.

 Общий первоначальный ущерб составляет 5000 евро.

Точные обстоятельства произошедшего полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

 В этом году в районе Кивиыли произошло уже несколько краж кабеля. В ночь на 26 октября преступники взломали и похитили кабели связи в кабельной канализации "Telia", оставив сотни домов в Ида-Вирумаа без подключения к интернету и телевидения. В некоторых районах также была нарушена услуга мобильной связи "Telia".

10 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Соо в Кивиыли было украдено около 46 метров кабеля. Общий ущерб - 1000 евро. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

Ключевые слова

Pекомендуем

Читать также
Актуально

Читать также

Наверх