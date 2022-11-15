14 ноября в полицию поступило сообщение о том, что была предпринята попытка кражи кабеля путем проникновения на территорию на Майдла теэ в городе Пюсси, однако попытка кражи не удалась.
Преступникам не удалось в Пюсси украсть кабель, но нанесен большой ущерб
Преступникам не удалось в Пюсси украсть кабель, но нанесен большой ущерб
Общий первоначальный ущерб составляет 5000 евро.
Точные обстоятельства произошедшего полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
В этом году в районе Кивиыли произошло уже несколько краж кабеля. В ночь на 26 октября преступники взломали и похитили кабели связи в кабельной канализации "Telia", оставив сотни домов в Ида-Вирумаа без подключения к интернету и телевидения. В некоторых районах также была нарушена услуга мобильной связи "Telia".
10 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Соо в Кивиыли было украдено около 46 метров кабеля. Общий ущерб - 1000 евро. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.
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