Ида-Вирумааский центр профессионального образования проводит пятый театральный фестиваль "Все дороги ведут в театр". 17 и 18 ноября на сцене Силламяэского филиала ИВЦПО можно увидеть 15 театральных постановок. Вход свободный.
ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ⟩ Пятнадцать спектаклей за два дня
Фестиваль организует молодежный театр профцентра "Underworld" под руководством режиссера Анны Терещенко. Она рассказала, что их театру 22 года и что создала его, чтобы приобщить активную молодежь к театральному искусству и актерскому ремеслу, а также показать, что в ИВЦПО можно не только получить профессию, но и развивать себя как личность, раскрыть творческие способности.
Сначала театр работал в Нарве, но там не было своей сцены. После объединения трех учебных заведений в Ида-Вирумааский профцентр, приехав в Силламяэское отделение, Анна загорелась - здесь все необходимое не только для деятельности театра, но и для проведения фестиваля. Руководство поддержало, традиция родилась и развивается.
- Уже первый фестиваль в 2017 году стал международным, - радуется Анна. - Спектакли показывали по три дня, к нам приезжали театры из разных городов Эстонии, стран Прибалтики, России, Белоруссии. Традиция не прерывалась даже в пандемию коронавируса - спектакли показывали онлайн.
В этом году фестиваль получился скромнее - два дня. Россияне не могут приехать, белорусы тоже, многие коллективы испытывают экономические трудности... Статус международного помогает поддержать "Театр-88" из Риги. Но Анна подчеркивает: востребованность не уменьшается, желающих поучаствовать предостаточно, чуть ли не ежедневно кто-то просится присоединиться. К сожалению, пополнить списки уже невозможно, программа составлена.
Зал на 150 человек, а смотрят тысячи
В юбилейном фестивале представления дадут десять театров, около трехсот самодеятельных артистов выйдут на сцену. В первой половине дня показывают детские спектакли, после 14.00 - для старших школьников и взрослых. Торжественное открытие фестиваля состоится 17 ноября в 10.00, приветственную постановку подготовили актеры театра "Underworld".
Зрительный зал около 150 мест, но спектакли смотрят тысячи зрителей, потому что ведется прямой эфир в интернете - его обеспечивают учащиеся на отделении мультимедиа. Это позволяет смотреть спектакли не только в зрительном зале, но и где угодно. По словам Анны, поклонники искусства активно пользуются такой возможностью - в первый год спектакли смотрели 10 тысяч человек, каждый год все больше.
У режиссеров есть возможность скачать свои спектакли в хорошем качестве, что немаловажно для любительских коллективов.
Все призы для участников фестиваля - эксклюзивные, потому что выполнены руками учеников разных профессий, которым обучают в профцентре. Участники едут домой с уникальными памятными символами - лавровыми венками, которые каждый год делают из разных материалов - стекла, дерева, металла. Каким будет венок в этом году, пока секрет, но удивить обещают.