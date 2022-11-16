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ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ⟩ Пятнадцать спектаклей за два дня

Ирина Кивисельг
, журналист
Пятнадцать спектаклей за два дня
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Неделю назад актеры "Underworld" и режиссер Анна Терещенко (в центре) выступали в Маарду, а теперь сами встречают гостей.
Неделю назад актеры "Underworld" и режиссер Анна Терещенко (в центре) выступали в Маарду, а теперь сами встречают гостей. Фото: Erakogu

Ида-Вирумааский центр профессионального образования проводит пятый театральный фестиваль "Все дороги ведут в театр". 17 и 18 ноября на сцене Силламяэского филиала ИВЦПО можно увидеть 15 театральных постановок. Вход свободный.

Фестиваль организует молодежный театр профцентра "Underworld" под руководством режиссера Анны Терещенко. Она рассказала, что их театру 22 года и что создала его, чтобы приобщить активную молодежь к театральному искусству и актерскому ремеслу, а также показать, что в ИВЦПО можно не только получить профессию, но и развивать себя как личность, раскрыть творческие способности.

Сначала театр работал в Нарве, но там не было своей сцены. После объединения трех учебных заведений в Ида-Вирумааский профцентр, приехав в Силламяэское отделение, Анна загорелась - здесь все необходимое не только для деятельности театра, но и для проведения фестиваля. Руководство поддержало, традиция родилась и развивается.

- Уже первый фестиваль в 2017 году стал международным, - радуется Анна. - Спектакли показывали по три дня, к нам приезжали театры из разных городов Эстонии, стран Прибалтики, России, Белоруссии. Традиция не прерывалась даже в пандемию коронавируса - спектакли показывали онлайн.

В этом году фестиваль получился скромнее - два дня. Россияне не могут приехать, белорусы тоже, многие коллективы испытывают экономические трудности... Статус международного помогает поддержать "Театр-88" из Риги. Но Анна подчеркивает: востребованность не уменьшается, желающих поучаствовать предостаточно, чуть ли не ежедневно кто-то просится присоединиться. К сожалению, пополнить списки уже невозможно, программа составлена.

Зал на 150 человек, а смотрят тысячи

В юбилейном фестивале представления дадут десять театров, около трехсот самодеятельных артистов выйдут на сцену. В первой половине дня показывают детские спектакли, после 14.00 - для старших школьников и взрослых. Торжественное открытие фестиваля состоится 17 ноября в 10.00, приветственную постановку подготовили актеры театра "Underworld".

Зрительный зал около 150 мест, но спектакли смотрят тысячи зрителей, потому что ведется прямой эфир в интернете - его обеспечивают учащиеся на отделении мультимедиа. Это позволяет смотреть спектакли не только в зрительном зале, но и где угодно. По словам Анны, поклонники искусства активно пользуются такой возможностью - в первый год спектакли смотрели 10 тысяч человек, каждый год все больше.

У режиссеров есть возможность скачать свои спектакли в хорошем качестве, что немаловажно для любительских коллективов.

Все призы для участников фестиваля - эксклюзивные, потому что выполнены руками учеников разных профессий, которым обучают в профцентре. Участники едут домой с уникальными памятными символами - лавровыми венками, которые каждый год делают из разных материалов - стекла, дерева, металла. Каким будет венок в этом году, пока секрет, но удивить обещают.

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