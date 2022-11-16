ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ⟩ Пятнадцать спектаклей за два дня

Фестиваль организует молодежный театр профцентра "Underworld" под руководством режиссера Анны Терещенко. Она рассказала, что их театру 22 года и что создала его, чтобы приобщить активную молодежь к театральному искусству и актерскому ремеслу, а также показать, что в ИВЦПО можно не только получить профессию, но и развивать себя как личность, раскрыть творческие способности.

Сначала театр работал в Нарве, но там не было своей сцены. После объединения трех учебных заведений в Ида-Вирумааский профцентр, приехав в Силламяэское отделение, Анна загорелась - здесь все необходимое не только для деятельности театра, но и для проведения фестиваля. Руководство поддержало, традиция родилась и развивается.

- Уже первый фестиваль в 2017 году стал международным, - радуется Анна. - Спектакли показывали по три дня, к нам приезжали театры из разных городов Эстонии, стран Прибалтики, России, Белоруссии. Традиция не прерывалась даже в пандемию коронавируса - спектакли показывали онлайн.

В этом году фестиваль получился скромнее - два дня. Россияне не могут приехать, белорусы тоже, многие коллективы испытывают экономические трудности... Статус международного помогает поддержать "Театр-88" из Риги. Но Анна подчеркивает: востребованность не уменьшается, желающих поучаствовать предостаточно, чуть ли не ежедневно кто-то просится присоединиться. К сожалению, пополнить списки уже невозможно, программа составлена.

Зал на 150 человек, а смотрят тысячи