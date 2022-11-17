Молодежный спектакль покажет радости и печали социальных сетей

- Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? - спросил Фридеберт Туглас маленького Иллимара. "Инфлюэнсером!"

Так звучит презентация молодежной постановки студии "Temufi". Ведь быть инфлюэнсером - это профессия мечты 21-го века, которая одновременно объединяет в себе задачи режиссера, оператора, осветителя, менеджера по маркетингу и продажам, драматурга и, конечно же, главного актера - все это в соответствии со своими навыками и потребностями.

Молодежный спектакль "U-Tube" рассказывает историю девочки-подростка, которая тоже мечтает стать инфлюэнсером.

Автор и режиссер "U-Tube" Пеэп Маазик рассказал "Õpetajate Leht", что идея спектакля родилась из самой жизни. "Однажды, ожидая автобус, я услышал разговор стоявших рядом мальчишек младшего школьного возраста. Они явно пытались имитировать манеру речи одного инфлюэнсера. Я задумался о том, какое влияние один человек может оказывать на молодежь. Отсюда и возникла идея сделать спектакль о радостях и печалях социальных сетей".

Потому что, конечно, известность, деньги, гламур, бесплатная одежда и витаминные напитки идут вместе с желанной профессией, но за кулисами, казалось бы, радужной жизни также бушуют кибербуллинг, интернет-педофилия, проблемы в повседневном общении и депрессия.