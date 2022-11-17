Алексей Яшин: Ида-Вирумаа нуждается в программе школьного поворота

Мы должны говорить о школьном повороте на северо-востоке Эстонии, который поддержал бы переход на эстоноязычное образование и поднял школы уезда по меньшей мере на средний по Эстонии уровень.

Для оценки уровня образования у нас принято смотреть на результаты теста PISA, судя по которым эстонская система образования находится в центре мирового внимания. Результаты наших учащихся, согласно исследованиям PISA в 2018 году, во всех областях возглавляют международные рейтинги. Однако Ида-Вирумаа занимает в рейтинге уездов Эстонии последнее место - и так уже с 2006 года. Отставание учащихся в знаниях достигает 30 баллов по сравнению со средним по Эстонии и 56 баллов по сравнению с возглавляющим рейтинг Ляэнемаа.

Такое отставание означает, что учащиеся северо-восточной Эстонии более чем на год отстают со своими знаниями от ровесников в Ляэнемаа. Результат учащихся города Нарва составил в 2018 году 487 баллов, что сильно уступает другим крупным городам, а также школам сельского региона.