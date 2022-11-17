Молодежь Ида-Вируского уезда уже годами получает самое плохое в Эстонии образование. Результатом являются убогие перспективы в высших школах и на рынке труда. В конечном итоге страдает также развитие уезда в целом и уезд приходит в запустение.
Алексей Яшин: Ида-Вирумаа нуждается в программе школьного поворота
Мы должны говорить о школьном повороте на северо-востоке Эстонии, который поддержал бы переход на эстоноязычное образование и поднял школы уезда по меньшей мере на средний по Эстонии уровень.
Для оценки уровня образования у нас принято смотреть на результаты теста PISA, судя по которым эстонская система образования находится в центре мирового внимания. Результаты наших учащихся, согласно исследованиям PISA в 2018 году, во всех областях возглавляют международные рейтинги. Однако Ида-Вирумаа занимает в рейтинге уездов Эстонии последнее место - и так уже с 2006 года. Отставание учащихся в знаниях достигает 30 баллов по сравнению со средним по Эстонии и 56 баллов по сравнению с возглавляющим рейтинг Ляэнемаа.
Такое отставание означает, что учащиеся северо-восточной Эстонии более чем на год отстают со своими знаниями от ровесников в Ляэнемаа. Результат учащихся города Нарва составил в 2018 году 487 баллов, что сильно уступает другим крупным городам, а также школам сельского региона.
Доля учащихся, сдающих экзамен по эстонскому языку как иностранному и достигающих уровня знания языка В2, составляет на востоке страны 36,5%, а средний по Эстонии показатель равен 67,8%. Высшее образование получают в течение шести лет после окончания средней школы около 41% молодежи Ида-Вирумаа, средний по Эстонии показатель - 46%. Знание английского языка тоже уступает среднему по Эстонии. При этом результаты экзамена по узкой и широкой математике лучше, чем общие результаты по Эстонии. Без среднего образования остается примерно каждый пятый молодой человек на северо-востоке Эстонии, однако эта проблема касается также других регионов.
"Если мы хотим, чтобы эстонское государство развивалось от Нарвы до Курессааре, то должны поставить перед собой в качестве государственной цели школьный поворот на востоке страны".
Алексей Яшин, учитель, член правления "Eesti 200"
Школы Ида-Вирумаа нуждаются в особом внимании и в программе реформы, главная цель которой - повышение академических результатов и владения языком по меньшей мере до среднего по Эстонии уровня. Если мы хотим, чтобы эстонское государство развивалось от Нарвы до Курессааре, то должны поставить перед собой в качестве государственной цели школьный поворот на востоке страны.
Программа школьного поворота применяется в странах Запада в современном виде уже около десяти лет. На сегодня достаточно примеров успешных школьных поворотов в разных странах. Цель программы - повысить уровень руководства школой, развить инфраструктуру, а также изменить образовательно-философский подход. Это стратегическая модель, с помощью которой улучшают качество образования в проблемных школах.
Всего в Ида-Вирумаа 40 общеобразовательных школ, и для начала можно бы отобрать до десяти школ, где результаты теста PISA, уровневых работ и выпускных экзаменов самые плохие, а также наиболее высок процент не получающих среднее образование. В сотрудничестве с Министерством образования и науки надо для каждой школы по отдельности составить программу реформы и определить критерии результативности, а также выделить дополнительные ресурсы. Следовало бы на государственном уровне ежегодно оценивать, как происходит движение к установленным целям, а при необходимости - давать дополнительные указания. Надо составить отдельную программу реформы для академических результатов и результатов языкового обучения учащихся, поставить реальные цели и запланировать действия, которые постепенно улучшали бы результаты учащихся.
Вероятно, придется заменить школьных руководителей, если они не в состоянии двигаться к поставленным целям. Школьные руководители должны получать зарплату руководителя высшего звена, сравнимую с зарплатами руководителей в частном секторе.
Вторым важным компонентом являются школьная среда и инфраструктура. С помощью программы инвестиций надо реновировать имеющиеся помещения или построить новые, чтобы обеспечить современные условия для учебы. Школы программы школьного поворота должны уже на самом начальном уровне уделять больше времени индивидуальному направлению учащихся и привлечению родителей. Для этого нужно обучить учителей, а также предложить им дополнительную плату за дополнительные усилия.
В действительности в Эстонии есть и другие школы и уезды, нуждающиеся в дополнительном внимании и школьном повороте. Однако в свете перехода на эстоноязычное обучение и длящегося годами упадка образования мы должны начать прежде всего с востока страны. Эстония начинается с Нарвы, и лучшее в мире образование должно начинаться именно в нашем пограничном городе.