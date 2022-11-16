76% населения Эстонии владеет иностранным языком - меньше всего знают языки в Силламяэ

В разрезе национальностей говорящих только на родном языке больше всего среди русских. «Среди проживающих в Эстонии русских 40% не владеют ни одним иностранным языком. В случае эстонцев этот же показатель равен 19%», - отметила Лийна Осила.

На эстонском языке как на иностранном чаще всего говорят проживающие здесь финны, среди которых эстонским языком владеет 56%. Относительно русских та же доля равна 50%, доля владеющих эстонским языком среди латышей, украинцев и белорусов остается в пределах 40-45%.

Эстонским языком владеет 84% населения

Если рассматривать владение иностранными языками среди населения Эстонии вне зависимости от того, говорят ли на языке как на родном или как на иностранном языке, выяснится, что на эстонском языке говорит или понимает его 84% местного населения. Это на 2 п. п. больше, чем в 2011 году.