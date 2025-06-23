ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ Огонь Победы отправился из Силламяэ в города и волости Ида-Вирумаа

Огонь Победы был доставлен в Силламяэ днем ​​в День Победы на внедорожнике Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Рогером Винни и Керсти Подмошенски, которые передали огонь председателю союза самоуправлений Ида-Вирумаа​ Эве Эаст, которая, в свою очередь, передала его главам самоуправлений, чтобы они могли зажечь костры в своих городах и волосиях.

Выступая на торжественной церемонии, в которой приняли участие представители "Кайтселийта", Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, генерал-майор запаса Меэлис Кийли отметил, что примечательно, что в этом году День национальной обороны в Ида-Вирумаа проходит в Силламяэ.

По словам Кийли, и мост, и гора имеют значение (в переводе sild - мост mägi - гора). «Мы достигли горы, мы преодолели трудности, мы независимы и свободны», — сказал он, отметив, что мосты — это то, что объединяет. «Сегодня у нас прекрасная ситуация. Мы едины с нашими союзниками по НАТО, нашими союзниками по Европейскому союзу и нашими трансатлантическими союзниками. Наша безопасность в безопасности потому, что мы хотим и знаем, как быть свободными».

В то же время Кийли добавил, что некоторые мосты все еще нужно сжечь. «У нас нет ничего общего с режимом, лидер которого посылает своих молодых людей умирать и убивать молодых мужчин, женщин, детей и стариков другой независимой страны. У нас действительно нет этого моста и не будет его. Это мост, который будет закрыт до тех пор, пока демократия и свобода не придут и туда», — сказал Кийли, имея в виду восточного соседа Эстонии — Россию.