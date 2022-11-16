МНЕНИЕ ⟩ Центрист Сергей Лопин о ситуации в Кохтла-Ярве: корыстные действия Рестарта только усугубляют кризис

Рестарту, у которого три места в горсобрании, однако этого оказалось мало. Сложилось впечатление, что под попыткой создать коалицию скрывается крайне гнусная постановка спектакля. На самом деле они хотят возобновить коалицию со своими «старыми друзьями» из избирательного союза "Прогресс". В ближайшие дни узнаем.

В дальнейшем Центристской партии будет очень сложно сотрудничать с «Рестартом». После срыва переговоров директор Кохтла-Ярвеской госгимназии Хендрик Агур показал свое истинное лицо, назвав кандидатов в вице-мэры от Центристской партии пакетом Брежнева. Директор серьезно оскорбил своим высказыванием не только конкретных людей, но и тех, кто голосовал за него на местных выборах. Но это не первый случай, когда директор, приехавший из Таллинна на работу в Кохтла-Ярве, проявляет высокомерное отношение к местным людям.

Это я все к тому, что корыстные действия Рестарта только усугубляют кризис в Кохтла-Ярве. Политика - это искусство компромиссов и нужно учитывать пожелания партнеров. Желание представителей Рестарта взять на себя единоличную власть в Кохтла-Ярве показывает, что у них нет реального желания совместно искать решения.

На самом деле было бы странно, если бы мэром Кохтла-Ярве стал человек, представляющей партию, одно из обещаний которой - отобрать право голоса у граждан России и обладателей серых паспортов, тем самым углубив раскол в обществе. Также министр образования от партии "Отечество" Тынис Лукас выступает за то, чтобы начать штрафовать учителей, недостаточно хорошо знающих эстонский язык.