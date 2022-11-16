Многообещающе начавшиеся переговоры о создании новой коалиции в Кохтла-Ярве зашли в тупик. Я подготовил промежуточный итог, почему так произошло.
МНЕНИЕ ⟩ Центрист Сергей Лопин о ситуации в Кохтла-Ярве: корыстные действия Рестарта только усугубляют кризис
Трое депутатов от избирательного союза «Рестарт» заявили в субботу, после продолжительной работы над коалиционным соглашением, что не считают возможным продолжение переговоров с Центристской партией Эстонии и Социал-демократической партией.
Представители Рестарта объяснили, что наши кандидаты на места вице-мэров Кристийне Агу и Ольга Головачева им не подходят. Крайне странная позиция у людей, чей кандидат в мэры Вирве Линдер ни дня не занимала руководящую должность. Выдвигать кандидата от партии "Отечество" (на местных выборах год назад партия получила 27 голосов) и требовать, чтобы ей предоставили свободу формировать собственную команду, мягко говоря, несостоятельно.
Для сравнения приведу пример экс премьера Юри Ратаса, который при формировании правительства распределил министерские портфели между политическими партиями поровну. Уважение к партнерам - основа успешного сотрудничества. Было бы немыслимо, если Юри Ратас начал диктовать партнерам по коалиции, что какой-либо из кандидатов в министры не подходит.
Как представитель Центристской партии Эстонии могу заверить, что Кристийне Агу и Ольга Головачева имеют необходимый опыт для успешной работы в качестве вице-мэров. Помимо багажа практического опыта в сфере городского хозяйства, у них есть знания по таким важным для города темам, как образование, спорт, культура, а также социальные вопросы.
Благодарю партнеров за сотрудничество, в ходе коалиционных переговоров нам удалось подготовить содержательный документ по развитию, охватив все важные для города темы. И самое главное, каждое изменение должно было быть основано на четком анализе и понимании того, чего мы хотим добиться, принимая конкретное решение. Мы проявили гибкость в распределении должностей и договорились уступить две самые сильные позиции партнерам по коалиции: социал-демократам председателя городского собрания и представителям Рестарта пост мэра города.
Рестарту, у которого три места в горсобрании, однако этого оказалось мало. Сложилось впечатление, что под попыткой создать коалицию скрывается крайне гнусная постановка спектакля. На самом деле они хотят возобновить коалицию со своими «старыми друзьями» из избирательного союза "Прогресс". В ближайшие дни узнаем.
В дальнейшем Центристской партии будет очень сложно сотрудничать с «Рестартом». После срыва переговоров директор Кохтла-Ярвеской госгимназии Хендрик Агур показал свое истинное лицо, назвав кандидатов в вице-мэры от Центристской партии пакетом Брежнева. Директор серьезно оскорбил своим высказыванием не только конкретных людей, но и тех, кто голосовал за него на местных выборах. Но это не первый случай, когда директор, приехавший из Таллинна на работу в Кохтла-Ярве, проявляет высокомерное отношение к местным людям.
Это я все к тому, что корыстные действия Рестарта только усугубляют кризис в Кохтла-Ярве. Политика - это искусство компромиссов и нужно учитывать пожелания партнеров. Желание представителей Рестарта взять на себя единоличную власть в Кохтла-Ярве показывает, что у них нет реального желания совместно искать решения.
На самом деле было бы странно, если бы мэром Кохтла-Ярве стал человек, представляющей партию, одно из обещаний которой - отобрать право голоса у граждан России и обладателей серых паспортов, тем самым углубив раскол в обществе. Также министр образования от партии "Отечество" Тынис Лукас выступает за то, чтобы начать штрафовать учителей, недостаточно хорошо знающих эстонский язык.
Что дальше? Центристская партия вместе с социал-демократами продолжают прикладывать усилия по созданию действующей коалиции, во главу угла которой станет развитие города.