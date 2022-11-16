15 ноября днем в центр тревоги сообщили о сработавшем датчике угарного газа в доме на улице Рави в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.
В Кохтла-Ярве по дому распространился опасный угарный газ
В Кохтла-Ярве по дому распространился опасный угарный газ
Спасатели установили наличие угарного газа в нескольких квартирах и заподозрили, что распространяется он по вентиляции.
В доме отключили газ и проветрили помещения, а жильцам запретили эксплуатацию газового оборудования до приведения его в порядок.
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