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В Кохтла-Ярве по дому распространился опасный угарный газ

Сергей Лопин
, Председатель фракции Центристской партии Эстонии в городском cобрании Кохтла-Ярве
В Кохтла-Ярве по дому распространился опасный угарный газ
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Датчик угарного газа.
Датчик угарного газа. Фото: Пеэтер Лиллевяли

15 ноября днем в центр тревоги сообщили о сработавшем датчике угарного газа в доме на улице Рави в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.

Спасатели установили наличие угарного газа в нескольких квартирах и заподозрили, что распространяется он по вентиляции.

В доме отключили газ и проветрили помещения, а жильцам запретили эксплуатацию газового оборудования до приведения его в порядок.

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