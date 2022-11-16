Спящего человека спасли из задымленной квартиры

Дверь квартиры не открывали, но можно было предположить, что в помещении находятся люди. Когда прибыли спасатели, из окна квартиры понемногу шел дым.

Спасатели вскрыли дверь квартиры и обнаружили спящего человека, не проснувшегося на звуки дымового датчика. Квартира оказалась задымлена из-за перетопленной печки. Скорая помощь осмотрела жильца - с ним все было в порядке.