Примерно в час ночи 16 ноября спасатели выезжали в дом на Пихлака теэ в деревне Кийкла Алутагузеской волости, где в одной из квартир сработал дымовой датчик.
Спящего человека спасли из задымленной квартиры
Спящего человека спасли из задымленной квартиры
Дверь квартиры не открывали, но можно было предположить, что в помещении находятся люди. Когда прибыли спасатели, из окна квартиры понемногу шел дым.
Спасатели вскрыли дверь квартиры и обнаружили спящего человека, не проснувшегося на звуки дымового датчика. Квартира оказалась задымлена из-за перетопленной печки. Скорая помощь осмотрела жильца - с ним все было в порядке.
По словам жильца квартиры, он недавно приобрел квартиру и в первый раз топил печку.
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