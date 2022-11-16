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Спящего человека спасли из задымленной квартиры

Эрик Калда
Спящего человека спасли из задымленной квартиры
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Печка. Иллюстративное фото.
Печка. Иллюстративное фото. Фото: В холле здания канцелярии президента Эстонии. Автор фото - Эрик Калда

Примерно в час ночи 16 ноября спасатели выезжали в дом на Пихлака теэ в деревне Кийкла Алутагузеской волости, где в одной из квартир сработал дымовой датчик.

Дверь квартиры не открывали, но можно было предположить, что в помещении находятся люди. Когда прибыли спасатели, из окна квартиры понемногу шел дым.

Спасатели вскрыли дверь квартиры и обнаружили спящего человека, не проснувшегося на звуки дымового датчика. Квартира оказалась задымлена из-за перетопленной печки. Скорая помощь осмотрела жильца - с ним все было в порядке.

По словам жильца квартиры, он недавно приобрел квартиру и в первый раз топил печку.

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