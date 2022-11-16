Широкое распространение электронных сигарет и никотиновых подушек среди молодежи является общей бедой всех трех государств Балтии, заявил министр здоровья и труда Пеэп Петерсон. На состоявшейся в Литве двухдневной встрече министров и руководителей здравоохранения стран Балтии обсуждалась, в числе прочего, доступность э-сигарет и никотиновых подушек для молодежи, а также общие способы ее ограничения.
Министр: массовое распространение э-сигарет среди молодежи - общая проблема стран Балтии
Привлекательные для детей вкусы электронных сигарет запрещены в Эстонии и Литве, а в Латвии соответствующий законопроект пока прошел второе чтение в парламенте, сообщает ERR.
"Мы хотим сократить потребление никотина и особенно ограничить его доступность для молодежи. Как известно, политика в отношении веществ, вызывающих привыкание, может быть неэффективной, если действовать в одиночку. Конечный результат, безусловно, будет лучше, если координировать действия с соседями", - сказал Петерсон.
"Нам нужно более активно сотрудничать с нашими балтийскими коллегами и обмениваться опытом, чтобы другими мерами поддержать и реально обеспечить соблюдение действующего регулирования", - добавил министр.
Совместная работа стран Балтии в области общественного здравоохранения основана на подписанном в декабре 2017 года Балтийском меморандуме о сотрудничестве, в котором Эстония, Латвия и Литва договорились об общих намерениях в формировании политики, касающейся употребления алкоголя, табака и здорового питания.