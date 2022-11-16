Министр: массовое распространение э-сигарет среди молодежи - общая проблема стран Балтии

Привлекательные для детей вкусы электронных сигарет запрещены в Эстонии и Литве, а в Латвии соответствующий законопроект пока прошел второе чтение в парламенте, сообщает ERR.

"Мы хотим сократить потребление никотина и особенно ограничить его доступность для молодежи. Как известно, политика в отношении веществ, вызывающих привыкание, может быть неэффективной, если действовать в одиночку. Конечный результат, безусловно, будет лучше, если координировать действия с соседями", - сказал Петерсон.

"Нам нужно более активно сотрудничать с нашими балтийскими коллегами и обмениваться опытом, чтобы другими мерами поддержать и реально обеспечить соблюдение действующего регулирования", - добавил министр.