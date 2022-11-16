Юри Ратас: внеочередное повышение пенсии должно составить 50 евро

«В прошлом году, когда мы входили в состав правительства, то достигли с партнерами по коалиции договоренности, что с 1 января 2023 года внеочередное поднятие пенсии составит 20 евро. В условиях сегодняшней инфляции прожить на пенсию невозможно, люди вынуждены выбирать между оплатой счетов и покупкой продуктов питания. О здоровом образе жизни и достойном качестве жизни речи уже не идет. В боле долгосрочной перспективе повышение пенсии на 50 евро не является достаточным, поэтому центристы считают, что к 2027 году повысить среднюю пенсию необходимо минимум до 1000 евро. Поэтому мы инициировали законопроект, предусматривающий ежегодное внеочередное повышение пенсии на 50 евро в период с 2024 по 2027 год», - сказал Ратас.

Фракция центристов представила 40 содержательных поправок к законопроекту о государственном бюджете. Ряд поправок, по словам Ратаса, предусматривает помощь людям в связи с энергетическим кризисом. «Необходимо найти дополнительное финансирование для местных самоуправлений, чтобы они смогли покрыть выросшие расходы. При таком росте цен самоуправления нельзя оставлять без помощи», - отметил Ратас.

Также, по мнению центристов, необходимо увеличить дотацию на школьные обеды с одного евро до 1,50 евро на ребенка. «В понедельник соответствующий законопроект прошел в парламенте первое чтение, и я очень надеюсь, что предложение Центристской партии будет поддержано также и на втором чтении госбюджета. Понятно, что при таком росте цен и при нынешних дотациях сохранить качество школьных обедов на прежнем уровне невозможно», - сказал Ратас.